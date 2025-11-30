PSV rolt ook FC Volendam op, mede dankzij wereldgoal Pepi

PSV heeft zondagmiddag eenvoudig van FC Volendam gewonnen. Ricardo Pepi stond weer eens in de basis en scoorde met een prachtige omhaal. Uiteindelijk werd Volendam met 3-0 verslagen in het Philips Stadion.

PSV schoot uit de startblokken. Ricardo Pepi kreeg een vrije kopkans, maar die bal ging over. Toch lag de bal al na vijf minuten in het netje. Pepi kreeg de bal voor de goal, was niet zelfzuchtig en legde de bal af op Joey Veerman, die alleen nog maar binnen hoefde te schieten.

Paul Wanner nam het vrijgekomen gaatje op het middenveld over en Esmir Bajraktarevic speelde op de flank in plaats van Dennis Man. Opvallend was dat Couhaib Driouech wederom op de bank begon. De linksbuiten leek na zijn prestaties tegen Liverpool de ideale vervanger van Perisic te zijn.

Peter Bosz had flink wat wijzigingen aangebracht in de succesopstelling van de afgelopen weken. Ivan Perisic is geblesseerd, dus stond Ricardo Pepi in de spits, waardoor Guus Til een linie terugzakte. Anass Salah-Eddine was ziek, waardoor Mauro Júnior weer op linksback speelde.

Omhaal Pepi

Daarna nam PSV wat gas terug. Niet heel erg, want FC Volendam kreeg de bal nog geen drie keer naar elkaar overgespeeld. Tot minuut 24. Een voorzet van Guus Til werd omhoog gekopt door een verdediger van FC Volendam, waarna Ricardo Pepi met een spectaculaire omhaal uit een onmogelijke hoek de bal alsnog in de goal kreeg.

PSV bleef daarna aandringen en het was wachten op de 3-0. Volendam moest het hebben van opvliegingen van spits Henk Veerman, die voor rust nog een keer Bergkampiaans wegdraaide bij Jerdy Schouten, maar stuitte op keeper Matej Kovar.

Maar PSV was niet van plan het rustiger aan te doen in de tweede helft. Yarek Gasiorowksi werd vervangen door Armando Obispo, waarna de 3-0 niet lang op zich liet wachten. Guus Til was het eindstation en maakte alweer zijn tiende goal van dit Eredivisieseizoen.

Daarna vond Peter Bosz het wel best en besloot hij spelers wat rust te gunnen. Ismael Saibari, Guus Til, Joey Veerman en Mauro Júnior werden allen tijdig naar de kant gehaald. Er werden dan ook geen goals meer gescoord.

PSV in vorm

PSV sluit een fantastische week af met twee ruime overwinningen. Woensdag werd er met 1-4 in de Champions League gewonnen van Liverpool nu gaat FC Volendam er in de Eredivisie met 3-0 aan. Door deze overwinning blijft PSV koploper in de Nederlandse competitie.

Het was alweer de achtste overwinning op rij in de Eredivisie voor de regerend kampioen. Komende week geen Champions League of doordeweekse wedstrijd voor de Eindhovenaren. De volgende wedstrijd staat zaterdag gepland, dan gaat PSV in Friesland op bezoek bij SC Heerenveen.