Dave bemachtigt Michael Jackson-handschoen: 'Een jongensdroom die uitkomt'

“Ik kon het gewoon niet geloven, echt euforisch”, zegt Dave (43) uit Budel, nog vol adrenaline. Toen de hamer viel, sloeg zijn hart over. Hij was de nieuwe eigenaar van de iconische handschoen van Michael Jackson. Voor de Brabander, die al jaren fan is van de King of Pop, kwam er een jongensdroom uit. Niet alleen de handschoen, maar ook een paar door de popster gedragen schoenen zijn vanaf nu zijn eigendom. Een droom die hem flink wat kostte: uiteindelijk legde hij daarvoor ruim 57.000 euro neer.

Dave groeide op met de muziek van Michael Jackson en zag hem zelfs twee keer live. Al eerder kocht hij een pet met Jacksons handtekening, maar de handschoen en schoenen van de veiling in Tilburg voelen voor hem als de kers op de taart. Zijn liefde voor de popster gaat zo ver dat hij zijn zoon Jackson heeft genoemd. “Een stoere naam, die mijn passie laat zien”, zegt Dave trots.

Dave was donderdag langsgegaan om de handschoen te bewonderen, maar toen begon het toch te kriebelen. Thuis sprak hij met zijn vrouw een maximaal bedrag af. “Ik zat rond de veertig tot vijftigduizend euro te denken, dat was mijn plafond.”

Veiling van de handschoen van Michael Jackson (foto: Dutch Auction Company).

Hij had nooit verwacht dat hij beide items zou kunnen binnenharken. “Ik had verwacht dat de prijs veel hoger zou uitvallen. Als ik had geweten dat ik een kans maakte op de handschoen, had ik nooit op de schoenen geboden”, zegt Dave lachend. “Maar nu heb ik ze lekker allebei.”

Tijdens de veiling bleef de spanning tot het laatste moment voelbaar. Veilingmeester Richard Singh legt uit dat er veel internationale online bieders waren, maar dat uiteindelijk alleen Dave in de zaal en één andere internetbieder overbleven. “Vanaf 22.000 euro gingen ze echt de strijd met elkaar aan”, vertelt Singh. Toen de hamer viel bij een bod van 37.000 euro, was het duidelijk: Dave had de handschoen bemachtigd. “Het was een jongensdroom die uitkwam”, vertelt hij lachend.

Uiteindelijk betaalde hij voor de handschoen 48.192,50 euro en voor de schoenen 9.118 euro, wat de totale uitgave van de avond op 57.310,50 euro bracht. Dat was nét boven zijn budget. Het verschil met de hamerprijs komt door veilingkosten en 21 procent btw, die bovenop het bod komen.

