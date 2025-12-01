Besluit over toekomst Moerdijk uitgesteld, tegen wil van college in

Er wordt voorlopig, tegen de wil van het college van Moerdijk in, geen definitief besluit genomen over de toekomst van het dorp Moerdijk. Dat is de uitkomst van overleg maandag tussen de gemeente, het Rijk en Provinciale Staten. In de zomer van 2026 moet er wel een besluit liggen. De huidige Moerdijkregeling wordt wat aangepast, zo werd maandag ook duidelijk. Huizeneigenaren kunnen hun woning nu voor 100 procent van de waarde verkopen aan de gemeente. Dit was 95 procent.

Het college van Moerdijk meldde op 11 november dat wat hen betreft het dorp op termijn zou moeten verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe energiestations en alles wat daarbij komt kijken. Het college sprak de hoop en verwachting uit dat de provincie en het Rijk hen zouden volgen, maar dit blijkt nu niet het geval. Vrijdag bleek al dat de provincie Noord-Brabant eerst nog nieuw onderzoek naar de kwestie wil. Het wachten was op de mening van het Rijk. Daarom waren alle ogen maandag gericht op het gemeentehuis, waar de betrokken partijen samenkwamen om te beslissen over de toekomst van het dorp. Juni 2026

Minister van Klimaat en Groene Groei Sophie Hermans nam maandag na het overleg, dat volgens haar een uur duurde, het woord. Ze sprak van een 'goed overleg' waarin afspraken waren gemaakt voor de komende maanden. Daarmee is ook meteen duidelijk: een definitief besluit over het dorp is nog niet gevallen. De minister gaf aan in juni 2026 met een definitief besluit te komen over de plek waar de nieuwe energiestations en alles wat daarbij hoort, moeten komen.