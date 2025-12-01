Besluit over toekomst Moerdijk uitgesteld, tegen wil van college in
Er wordt voorlopig, tegen de wil van het college van Moerdijk in, geen definitief besluit genomen over de toekomst van het dorp Moerdijk. Dat is de uitkomst van overleg maandag tussen de gemeente, het Rijk en Provinciale Staten. In de zomer van 2026 moet er wel een besluit liggen. De huidige Moerdijkregeling wordt wat aangepast, zo werd maandag ook duidelijk. Huizeneigenaren kunnen hun woning nu voor 100 procent van de waarde verkopen aan de gemeente. Dit was 95 procent.
Het college van Moerdijk meldde op 11 november dat wat hen betreft het dorp op termijn zou moeten verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe energiestations en alles wat daarbij komt kijken. Het college sprak de hoop en verwachting uit dat de provincie en het Rijk hen zouden volgen, maar dit blijkt nu niet het geval.
Vrijdag bleek al dat de provincie Noord-Brabant eerst nog nieuw onderzoek naar de kwestie wil. Het wachten was op de mening van het Rijk. Daarom waren alle ogen maandag gericht op het gemeentehuis, waar de betrokken partijen samenkwamen om te beslissen over de toekomst van het dorp.
Juni 2026
Minister van Klimaat en Groene Groei Sophie Hermans nam maandag na het overleg, dat volgens haar een uur duurde, het woord. Ze sprak van een 'goed overleg' waarin afspraken waren gemaakt voor de komende maanden.
Daarmee is ook meteen duidelijk: een definitief besluit over het dorp is nog niet gevallen. De minister gaf aan in juni 2026 met een definitief besluit te komen over de plek waar de nieuwe energiestations en alles wat daarbij hoort, moeten komen.
'Moedig besluit'
De stap van de gemeente, om op 11 november al aan te geven dat het dorp Moerdijk op termijn zal verdwijnen, noemde ze meerdere keren een 'zeer moedig besluit'. "De gemeente geeft hiermee de richting aan, maar wij hebben nog een aantal stappen nodig om tot een besluit te komen."
"We realiseren ons: dit heeft een enorme impact en zorgt voor veel onzekerheid voor de inwoners. Dat is niet van gisteren, dat is al langer zo", sprak de minister. Ze wil de komende maanden gebruiken om het onder andere te hebben over de randvoorwaarden.
Moet het dorp Moerdijk weg?
Bestaat de kans dat het dorp toch kan blijven bestaan? "De gemeente heeft een voorkeur uitgesproken, ik vind dat moedig", herhaalde de minister nog maar eens. Ze gaf aan dat er op dit moment geen keuze voor één van de twee locaties gemaakt kan worden. Dat betekent dat er in theorie ook nog voor de andere locatie, ten Zuid Oosten van het huidige haven- en industriegebied, gekozen kan worden.
Het college van Moerdijk sprak zich eerder zeer stellig uit tegen die variant, en gaf aan te hopen dat de provincie en het Rijk hierin mee zou gaan. Zo zouden bij de Zuid Oost-variant vier dorpen last hebben van de plannen, in plaats van alleen Moerdijk.
'Locatie oost nog steeds de voorkeur'
Wethouder van Moerdijk Danny Dingemans gaf na afloop van het overleg aan liever een andere uitkomst te hebben gezien. "Ja, ik had liever gehad dat we vandaag duidelijkheid hadden kunnen verschaffen." Dingemans meldt dat de optie om het dorp te laten verdwijnen nog steeds zijn voorkeur heeft. "De andere locatie blijft voor ons, in geen enkel scenario, bespreekbaar."
Het spijt Dingemans dat inwoners nu langer in onzekerheid zitten. "Onze inwoners zitten al zestig jaar in deze situatie." Hij heeft er vertrouwen in dat er in juni wel een definitief besluit genomen kan worden.
