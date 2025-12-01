Vuurwerkverkopers balen van verbod, maar verkopen dit jaar wel flink extra

Het mag de komende jaarwisseling waarschijnlijk voor de laatste keer: zelf vuurwerk afsteken. Bij Brabantse vuurwerkwinkels zien ze dat er daarom extra wordt ingeslagen. "We zien echt een soort hamstergedrag", zegt Jeffrey Tepe van Vesta Vuurwerk in Roosendaal.

Tepe heeft dit jaar zijn webshop eerder geopend omdat mensen extra vroeg inslaan. Ook het gemiddelde bestelbedrag is gestegen. "De doelgroep die eerst honderd euro uitgaf, zit nu op het dubbele. De eerste producten zijn zelfs al uitverkocht." Veel mensen gaan voor de grote compounds. "Dat zijn sierpotten waarbij je een hele show krijgt en maar één keer iets hoeft aan te steken. Deze trend zien we al een aantal jaren, maar dit jaar is het gemiddelde bedrag dat mensen vooralsnog besteden ook een stuk hoger."

"Er wordt gigantisch veel besteld, terwijl leveranciers minder hebben ingekocht."

Ook bij Jan de Wit van El Blanco staat de telefoon roodgloeiend. Hij heeft vuurwerkwinkels in Helmond, Eindhoven, Deurne en Someren. "Er wordt gigantisch veel besteld op dit moment", vertelde hij begin november al.

Door het vuurwerkverbod moet hij zijn winkels waarschijnlijk sluiten. Daardoor haalt hij zijn jubileum niet. "Ik haal die 40 jaar net niet en dat is heel vervelend. De pensioenvoorziening is nu helemaal weg, want niemand wil nog een vuurwerkwinkel overnemen."

Dennis van vuurwerkwinkel Knalkoning Oss baalt ook van het verbod. "Als winkelier is ineens je handel afgenomen. Het grootste probleem in Nederland is illegaal vuurwerk uit het buitenland. Zolang de grenzen open blijven in Europa, kan iedereen het in België en Duitsland halen." Omdat vuurwerk uit het buitenland vaak niet goed gekeurd is, vreest Dennis voor volgend jaar. "Wij verwachten nóg meer slachtoffers en nóg meer agressie tegen de politie. Het verbod gaat juist averechts werken, denk ik."

"Misschien is dit wel het laatste jaar, heel raar."