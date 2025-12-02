Waarom miljoenen mensen een lot kopen dat bijna nooit iets oplevert

De kans dat je de jackpot wint bij de Oudejaarstrekking is extreem klein, maar elk jaar kopen er tóch miljoenen mensen een lot. Waarom doen we dat? En hoe groot is die kans nu precies? "Het is bijna absurd dat we het telkens weer doen."

Stel je voor: je hebt een lijst voor je met alle huisadressen van Nederland. Je plaatst je vinger willekeurig op die lijst en kiest een huis. Stel dat iemand anders daarna puur op de gok naar precies dat adres rijdt, zonder dat jij hebt gezegd welk huis het is. Het kan bijna niet, zó klein is die kans dat dat gebeurt. Maar de kans dat je de loterij wint is ongeveer net zo groot, legt Kees Keizer uit. Hij is universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen en is gespecialiseerd in menselijk gedrag. "Het is bijna absurd dat we telkens weer meedoen, omdat de kans dus zo ontzettend klein is", zegt hij. Hoe groot de kans is dat je dit jaar de Oudejaarstrekking wint is nog niet precies te zeggen, omdat we nog niet weten hoeveel mensen er een lot kopen. Vorige jaren waren het er telkens ongeveer 7,5 miljoen. 1 op de 7,5 miljoen is een kans van 0,00000013. Grote kans dat zo'n getal je weinig zegt. "Dat is precies het probleem", stelt Keizer. "Mensen zijn slecht in een inschatting maken van heel kleine getallen. Beter gezegd: om zich daar iets bij voor te stellen. Daarom is het beter om het concreet te maken, zoals met het voorbeeld over het willekeurig stoppen bij een huis."

"Stel dat je kan stoppen met werken. Dat kun je je wel inbeelden."

Mensen gebruiken veel liever hun fantasie als graadmeter voor hoe waarschijnlijk iets is, zegt Keizer. Hoe makkelijker je je iets kunt in beelden, hoe groter je de kans vindt dat het ook echt gebeurt. "Als je een lot koopt, ga je nadenken over wat je met de prijs gaat doen. Stel dat je die mooie nieuwe auto je straat ziet inrijden. Stel dat je kan stoppen met werken. Dat kun je je wel inbeelden." Je koopt ook nog eens de voorpret, want je kunt er de hele maand over nadenken. Tegelijkertijd kun je jezelf ook nog eens sociaal voordoen. "Je kunt bijvoorbeeld tegen de kinderen zeggen: 'Als we winnen, dan krijgen jullie dit.' Of zeggen dat je iets aan een goed doel gaat geven. Dan kom je goed over."

"De hoofdprijs geeft de spanning van een ander leven."