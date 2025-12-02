Autorijden met een dikke jas aan klinkt onschuldig, maar dat is het niet

Je herkent het vast wel: het is 's ochtends steenkoud buiten en de verwarming van je auto is nog niet warm. Je kruipt daarom met je dikke winterjas achter het stuur. Maar stop daarmee, waarschuwt de ANWB: het kan levensgevaarlijk zijn.

De waarschuwing is niet nieuw, maar nu het kouder wordt maken nog steeds veel mensen waarschijnlijk de bekende fout. De Duitse variant van de ANWB, de ADAC, voerde een aantal jaar geleden crashtesten uit. Ze lieten auto's met poppen rijden en keken wat er gebeurde als ze een noodstop moesten maken. Wat bleek: bij zestien kilometer per uur hadden dikke winterjassen al schadelijke effecten. "Omdat er door de vulling in winterkleding ruimte zit tussen de gordel en het lichaam, snijdt die bij een noodsituatie diep in de buik", zegt een woordvoerder van de ANWB.

"Als je 'm tóch wil aanhouden, doe de jas dan over je gordel heen."

Dat komt omdat de gordel door de ruimte met meer vaart in je lichaam terechtkomt. Je kunt daardoor ernstig gewond raken aan bijvoorbeeld je darmen, lever of milt. Het kan ook tot inwendige bloedingen leiden.

De waarschuwing geldt voor bestuurders, maar ook voor passagiers op de bijrijdersstoel en kinderen in een autostoeltje op de achterbank. Bij autostoeltjes is het belangrijk dat de riempjes goed strak zitten en goed aansluiten op het kind, stelt de ANWB. Wanneer je peuter een dikke winterjas draagt, gebeurt dat niet altijd. Soms lijkt het alsof de riempjes strak zijn aangespannen, maar kunnen ze zonder winterjas een stuk strakker.