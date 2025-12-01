Dit Sinterklaasjournaal gaat wat langzamer: 'Nu is het goed te volgen'

De gezichtjes zijn gespannen en vrolijk in de klas van basisschool Auris Florant in Tilburg. De kinderen kijken op een groot scherm naar een speciaal Sinterklaasjournaal. Geschreven en gemaakt voor de kinderen op deze speciale school. De 170 leerlingen van Auris Florant hebben een taalontwikkelingsstoornis (TOS).

"Het Sinterklaasjournaal dat elke dag wordt uitgezonden met Merel Westrik en de Hoofdpiet gaat veel te snel voor onze kinderen", vertelt teamleider Elles Kuppens. "De verhaallijn van het landelijke Sinterklaasjournaal is best ingewikkeld en het is vaak erg druk, waarbij allerlei pieten door elkaar praten. We moesten na het kijken regelmatig dingen uitleggen."

Wat is TOS? Bij een taalontwikkelingsstoornis (TOS) verwerken de hersenen taal minder goed. Een kind of jongere met TOS heeft daardoor bijvoorbeeld moeite met praten of het begrijpen van taal. De gevolgen zijn voor iedereen anders. Zo kunnen mensen met TOS moeite hebben met het onthouden van klanken en woorden of vinden ze het lastig om te plannen of om te gaan met emoties. (Bron: Kentalis)

Het speciale Sinterklaasjournaal van Florant is een eigen productie: twee leerkrachten schrijven het script en verzorgen zelf de opnames en montage. Leerlingen en collega’s spelen diverse rollen, zowel voor als achter de schermen. Wat drie jaar geleden begon als een klein initiatief om het Sinterklaas-thema feestelijk te openen, is inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie waar de hele school en ouders naar uitkijken.

"Door gebruik te maken van gebaren en herhaling leren ze beter."

Natalia is een van de kinderen die op het puntje van haar stoel kijkt naar de derde aflevering van het journaal. Om haar heen wordt geklapt en geroepen wanneer er onverwachts een pietje in beeld verschijnt. In het journaal spelen kinderen en leerkrachten de hoofdrol. In deze aflevering wordt gezocht naar een nieuwe Sint. "Sinterklaas was gestopt omdat hij een puzzel te moeilijk vond, en nu moeten we een nieuwe Sinterklaas zoeken," vertelt Natalia. "Heel veel juffen en meesters mogen auditie doen om de nieuwe Sinterklaas te worden, maar onze juf is de liefste."

Karan, die bij Natalia in de klas zit, is het daar helemaal mee eens: "Juf Manja is gewoon de beste." Juf Renée Tops speelt de rol van Merel Westrik in het speciale Sinterklaasjournaal. Ze hanteren een eenvoudige verhaallijn en ze ondersteunen alles wat gezegd wordt zoveel mogelijk met gebaren. Ook het spreektempo is laag. "Op die manier kunnen al onze kinderen het goed volgen. Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis vinden het moeilijk om op woorden te komen en nieuwe woorden te leren. Door gebruik te maken van gebaren en herhaling leren ze beter en kunnen ze zich ook beter verstaanbaar maken."

Juf Renee presenteert het Florant Sinterklaasjournaal