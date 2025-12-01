Man (47) overlijdt na mishandeling: verdachte (21) aangehouden

Een man van 21 is aangehouden, omdat hij verdacht wordt van betrokkenheid bij een fatale mishandeling van een man in Roosendaal. De politie heeft dit maandag gemeld. De verdachte uit Roosendaal is eerder deze dag opgepakt. Het 47-jarige slachtoffer was betrokken bij een vechtpartij in Park Vrouwenhof op 6 oktober.

Op die maandagmiddag werden hulpdiensten rond half drie naar het Park Vrouwenhof gestuurd. Daar vonden ze een bewusteloze man. Hij overleed een dag later in het ziekenhuis. De man uit Roosendaal bleek zwaar mishandeld te zijn.

De recherche is direct een onderzoek begonnen. Getuigen vertelden dat het slachtoffer vlak voordat hij werd gevonden, mogelijk ruzie had met een groep personen. Dit zou zijn gebeurd op de plek waar hij werd gevonden.

Na de ruzie ontstond een vechtpartij. De man viel hierbij op de grond en stond niet meer op. Bij de vechtpartij zou een groep van zeven of acht man betrokken zijn geweest.

Heeft de verdachte de fatale mishandeling gepleegd?

Eén van hen zou de dodelijke mishandeling op zijn geweten hebben, zo werd een week later bekend in het tv-programma Opsporing Verzocht.

Hij zou daarna zijn weggelopen in de richting van het voormalige Chinees restaurant in het park. Het is nog niet duidelijk of dit ook de verdachte is die de politie maandag heeft aangehouden.