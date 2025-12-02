Onder invloed van coke achter het stuur, stel opnieuw betrapt

Een stel is in Son en Breugel voor de tweede keer in korte tijd betrapt op het gebruik van cocaïne in de auto. De politie heeft maandagavond de auto van het koppel in beslag genomen. De man is aangehouden.

Wijkagenten in Son en Breugel schrijven op Instagram dat zij de twee eerder al afzonderlijk van elkaar aanhielden op verdenking van rijden onder invloed van cocaïne. Agenten waarschuwden toen al dat zij de auto van het stel in beslag zouden nemen als zij nog een keer de fout in zouden gaan.

Maandagavond zat het stel samen in de auto. De man die achter het stuur zat, testte wederom positief op het gebruik van cocaïne. Hij is aangehouden en naar het politiebureau gebracht voor een bloedproef. Daarnaast kreeg hij een rijverbod van 24 uur.

Zijn vrouw zat naast hem en wist net als de man wat de consequenties zouden zijn. De agenten voegden de daad bij het woord en namen de auto van het stel in beslag om te voorkomen dat zij slachtoffers zouden maken. De vrouw is niet aangehouden, omdat zij niet reed.