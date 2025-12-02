Jumbo-familie van Eerd neemt HEMA helemaal over

HEMA komt volledig in handen van de Jumbo-familie Van Eerd uit Veghel. Het bedrijf van de familie dat dit soort investeringen doet, had al 50 procent van de aandelen van HEMA in bezit.

De overige 50 procent neemt het bedrijf van de familie Van Eerd, Mississippi Ventures, nu over van de Nederlandse investeringsmaatschappij Parcom. Dit laten beide aandeelhouders dinsdag weten in een gezamenlijke persverklaring.

Hoeveel geld met de overname gemoeid is, melden ze niet. De overname moet nog wel worden goedgekeurd door toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) en is ook afhankelijk van het advies van de ondernemingsraad van HEMA.

Los van elkaar bestaan

Jumbo en HEMA blijven los van elkaar bestaan en kunnen elkaar volgens de verklaring versterken dankzij deze stap. "Daarbij stelt het HEMA in staat ook de komende jaren verder te kunnen investeren in het merk en de klantervaring om de ingeslagen weg van groei en aantrekkingskracht door te ontwikkelen", stellen de aandeelhouders.

Mississippi Ventures nam in 2021 een belang van 50 procent in HEMA. De keten blijft volgens topvrouw van HEMA Saskia Egas Reparaz investeren in aantrekkelijke winkels, medewerkers en het assortiment. De ruim 17.000 werknemers behouden met deze stap hun baan. Zij werden dinsdagochtend op de hoogte gebracht van de overname.

Jumbo en HEMA werken al langer samen. Toch zouden consumenten niet onder de indruk zijn van deze samenwerking. Deskundigen zetten eerder vraagtekens bij de samenwerking tussen de winkelketens.