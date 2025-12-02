Drugslab en flakka ontdekt op camping in Schijf, twee mannen opgepakt

In het huis op camping De Witte Plas in Schijf waar de politie maandag binnenviel, is een werkend drugslab ontdekt waar flakka werd gemaakt. Dat meldt de politie dinsdag. Twee mannen van 32 en 36 jaar uit Sint Willebrord zijn aangehouden.

Agenten kwamen maandagochtend eigenlijk af op een melding van dierenleed , maar sloegen aan op een chemische geur in het huis waar zij de controle moesten doen. Toen ze naar binnen gingen, werden ze tegengewerkt door een man. De 32-jarige man werd direct aangehouden voor belemmering.

Zombiedrug

Eenmaal binnen roken de agenten de sterke chemische geur nog beter en vonden ze bij een doorzoeking een grote hoeveelheid flakka. In het huis was daarnaast een werkende productieplaats voor de zombiedrug ingericht.

Een 36-jarige man was ook in het huis aanwezig en werd aangehouden. De flakka is in beslag genomen. Specialisten van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) kwamen naar de camping om het drugslab te ontmantelen. Dat is laat in de avond gebeurd en alle spullen die in het lab werden gebruikt zijn afgevoerd.