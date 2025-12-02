Illegaal seksbedrijf opgedoekt, gemeente sluit huis

Een huis aan de Spuilaan in Oudenbosch is door de gemeente voor vier weken gesloten. Vanuit het huis werd overlast ervaren, onder meer doordat er illegaal een seksbedrijf werd gerund.

Ook waren er op het adres meer problemen als het gaat om openbare orde en veiligheid, zo laat de gemeente Oudenbosch weten in een verklaring.

Er zou al langere tijd overlast zijn geweest. Burgemeester Anne Mulder had al eerder gewaarschuwd dat de overlast moest stoppen. De gemeente kreeg uiteindelijk ook meldingen via Meld Misdaad Anoniem.

De burgemeester hoopt dat de rust voor omwonenden terugkeert nu het huis gesloten is. Ze roept bewoners van het dorp op om zich te melden als er sprake is van illegale of criminele activiteiten.