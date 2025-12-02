Reeks aanslagen op grillroom: man (31) opgepakt

Een 31-jarige man uit Tiel is dinsdag opgepakt omdat hij ervan wordt verdacht dat hij geschoten heeft op een grillroom in Roosendaal. Op de grillroom werden sinds mei meerdere aanslagen gepleegd.

De grillroom aan de Rembrandtgalerij was maandenlang het doelwit van aanslagen. Zo vonden er explosies plaats, brandstichtingen en werd er op het pand geschoten.

De politie heeft onderzoek gedaan, zo vertoonde ze onder meer beelden bij Bureau Brabant. Uiteindelijk heeft het onderzoek geleid tot de aanhouding van de man uit Tiel.

Hij is meegenomen naar het politiebureau en zit vast voor verhoor. Het onderzoek loopt nog steeds. De man is de eerste verdachte die in het onderzoek is aangehouden.

Acht aanslagen op twee horecabedrijven

In drie maanden tijd vonden er afgelopen zomer acht aanslagen plaats op twee horecabedrijven aan de Rembrandtgalerij. Het pand werd meerdere keren gesloten.

Burgemeester Mark Buijs wees het gebied aan als veiligheidsrisicogebied. De politie mocht daardoor preventief fouilleren in de omgeving van de Rembrandtgalerij.