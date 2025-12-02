Amerikaanse klassieker vat vlam, autobedrijf in brand

Er is brand uitgebroken bij een autobedrijf met oldtimers in Eindhoven. De brand zou zijn begonnen bij een auto die op de brug stond in het bedrijf aan de Gabriel Metsulaan.

De brandweer kwam ter plaatse met twee blusvoertuigen en een hoogwerker. Uit de garage stegen zwarte rookpluimen op. Het is onduidelijk hoe groot de schade is aan de voertuigen die binnen staan.

In het pand stonden ook gasflessen, de brandweer heeft het vuur daarom vanaf buiten bestreden. De brandweer wist het vuur te bedwingen door te blussen en door de toevoer van zuurstof zo veel mogelijk te verminderen. De omgeving is afgesloten.

Brandweer bestrijdt het vuur in autobedrijf (foto: Persbureau Heitink)