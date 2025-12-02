Zelfgemaakte vuurwerkbom ontploft: 14-jarige jongen ernstig gewond

Een 14-jarige jongen is dinsdag aan het einde van de middag gewond geraakt nadat een zelfgemaakte vuurwerkbom is ontploft. Dat meldt een wijkagent op social media. Het ongeval gebeurde in Wijk en Aalburg.

Het slachtoffer is volgens een woordvoerder van de politie 'vrij fors gewond geraakt aan z'n gezicht en z'n been.'

Het ongeval gebeurde vlakbij de Heusdense Brug. "Een groepje minderjarige kinderen had kruit uit vuurwerk gehaald en had daar zelf iets van gemaakt in een soort van pijpje. Daardoor werd het een explosief", aldus de woordvoerder.

De politie vermoedt dat de jongen het vuurwerk zelf heeft aangestoken.

Volgens de wijkagent op social media liep de jongen letsel op aan zijn ogen en zijn been. De jongen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.