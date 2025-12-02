Zelfgemaakte vuurwerkbom ontploft: omstander met spoed naar ziekenhuis

Bij het ontploffen van een vuurwerkbom is dinsdag aan het einde van de middag iemand gewond geraakt in Wijk en Aalburg. Dat meldt een wijkagent op social media.

Het slachtoffer zou gewond zijn geraakt aan zijn ogen en letsel hebben opgelopen aan zijn been.

"Een paar minderjarigen wilden een zelfgemaakt vuurwerkbom tot ontploffing brengen. Deze ging af toen het slachtoffer er nog naast stond", aldus de wijkagent op Instagram.

Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe oud het slachtoffer is, is door de wijkagent niet bekend gemaakt.