Zelfgemaakte vuurwerkbom ontploft: omstander met spoed naar ziekenhuis

Vandaag om 18:30 • Aangepast vandaag om 18:55
Illegaal vuurwerk (ter illustratie, dit is niet het vuurwerk van het ongeval. Bron: ANP).
Bij het ontploffen van een vuurwerkbom is dinsdag aan het einde van de middag iemand gewond geraakt in Wijk en Aalburg. Dat meldt een wijkagent op social media.

Profielfoto van Lobke Kapteijns
Geschreven door
Lobke Kapteijns

Het slachtoffer zou gewond zijn geraakt aan zijn ogen en letsel hebben opgelopen aan zijn been. 

"Een paar minderjarigen wilden een zelfgemaakt vuurwerkbom tot ontploffing brengen. Deze ging af toen het slachtoffer er nog naast stond", aldus de wijkagent op Instagram. 

Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe oud het slachtoffer is, is door de wijkagent niet bekend gemaakt. 

