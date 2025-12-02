Marrit Steenbergen wint goud met estafetteploeg op EK kortebaan

De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de Europese kampioenschappen kortebaan in het Poolse Lublin de titel veroverd op de 4x50 meter vrije slag. Marrit Steenbergen (25) uit Geldrop kwam samen met Milou van Wijk , Tessa Giele en Valerie van Roon tot een tijd van 1.33,85.

Nederland was ook al de snelste in de series in de ochtend, maar was met Van Wijk niet heel goed weg. Steenbergen, die in de series niet in actie was gekomen, dichtte het gat met Italië.

Dankzij een sterke eindsprint ging Van Roon Italië voorbij. Het goud op de 4x50 vrij was de eerste medaille voor Nederland tijdens dit toernooi.