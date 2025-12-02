Navigatie overslaan

Marrit Steenbergen wint goud met estafetteploeg op EK kortebaan

Vandaag om 21:32 • Aangepast vandaag om 22:01
Marrit Steenbergen tijdens het WK in Doha in 2024 (foto: ANP/Koen van Weel)
Marrit Steenbergen tijdens het WK in Doha in 2024 (foto: ANP/Koen van Weel)

De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de Europese kampioenschappen kortebaan in het Poolse Lublin de titel veroverd op de 4x50 meter vrije slag. Marrit Steenbergen (25) uit Geldrop kwam samen met Milou van Wijk , Tessa Giele en Valerie van Roon tot een tijd van 1.33,85. 

Profielfoto van Lobke Kapteijns
Geschreven door
Lobke Kapteijns

Ze bleven daarmee Italië en Polen voor.

Nederland was ook al de snelste in de series in de ochtend, maar was met Van Wijk niet heel goed weg. Steenbergen, die in de series niet in actie was gekomen, dichtte het gat met Italië.

Dankzij een sterke eindsprint ging Van Roon Italië voorbij. Het goud op de 4x50 vrij was de eerste medaille voor Nederland tijdens dit toernooi. 

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.