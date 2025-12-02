Trein komt in botsing met kudde reeën

Een trein is dinsdagavond rond half tien in botsing gekomen met een kudde reeën, dat meldt ProRail. De dieren werden door de trein geraakt op het traject tussen Boxtel en Best, ter hoogte van Liempde.

Door de botsing reden er korte tijd geen treinen tussen Tilburg en Eindhoven. Medewerkers van ProRail zijn ter plaatse om het spoor na te kijken en dierlijke resten op te ruimen.

Volgens een woordvoerder van ProRail rijdt het treinverkeer weer binnen afzienbare tijd. "Het treinverkeer is weer opgestart maar dat kost altijd even tijd voordat alles echt op gang is."

De verwachting is volgens de NS dat het verkeer om 22.45 uur weer zal rijden.

Om hoeveel reeën het exact gaat is bij de woordvoerder niet bekend. "In ieder geval meer dan eentje."