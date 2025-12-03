TenneT gunt Heijmans bijna 80 miljoen voor netuitbreiding

Bouwbedrijf Heijmans uit Rosmalen heeft opdracht gekregen van netbeheerder TenneT om de komende vijf jaar belangrijke onderdelen te produceren voor hoogspanningsstations in een nieuwe fabriek in Ede. Het contract voor de levering van de zogenaamde hoogspanningsvelden heeft een waarde van bijna 80 miljoen euro, maakten het bouw- en infrabedrijf en TenneT woensdag bekend.

De onderdelen zijn nodig om de uitbreiding van het elektriciteitsnet te versnellen. Dit is volgens de bedrijven hard nodig, omdat de vraag naar elektriciteit van huishoudens en bedrijven snel toeneemt en het stroomnet vrijwel overal in Nederland vol zit.