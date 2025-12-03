18-jarige man opgepakt voor steekpartij in Den Bosch, 16-jarige gewond

Het slachtoffer van de steekpartij zondagnacht op het Stationsplein in Den Bosch is een jongen van 16. Hij raakte gewond aan zijn hoofd. Voor de steekpartij is dinsdag een man van 18 uit Den Bosch opgepakt, zo heeft de politie woensdag bekendgemaakt.

De politie kreeg zondagnacht rond kwart over twaalf een melding dat er gestoken was na een beroving. Het slachtoffer had zelf de hulpdiensten gebeld.

"We troffen een slachtoffer aan met steekwonden", zei de politie maandag. "Het slachtoffer werd in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen en is inmiddels weer thuis." De politie zegt woensdag dat het onderzoek naar de steekpartij 'verder gaat'.