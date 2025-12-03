Navigatie overslaan

Jongen (16) gewond bij steekpartij in Den Bosch: 18-jarige opgepakt

Vandaag om 14:01 • Aangepast vandaag om 15:11
Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink
Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink

Voor de steekpartij in Den Bosch waarbij zondagnacht een jongen van 16 gewond raakte, is een 18-jarige man uit die stad opgepakt. De man werd dinsdag aangehouden, zo maakte de politie woensdag bekend. De steekpartij vond plaats op het Stationsplein in Den Bosch. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De politie kreeg zondagnacht rond kwart over twaalf een melding dat er gestoken was na een beroving. Het slachtoffer had zelf de hulpdiensten gebeld.

"We troffen een slachtoffer aan met steekwonden", zei de politie maandag. "Het slachtoffer werd in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen en is inmiddels weer thuis." 

De politie zegt woensdag dat het onderzoek naar de steekpartij 'verder gaat'.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.