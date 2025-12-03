Jongen (16) gewond bij steekpartij in Den Bosch: 18-jarige opgepakt

Voor de steekpartij in Den Bosch waarbij zondagnacht een jongen van 16 gewond raakte, is een 18-jarige man uit die stad opgepakt. De man werd dinsdag aangehouden, zo maakte de politie woensdag bekend. De steekpartij vond plaats op het Stationsplein in Den Bosch.

De politie kreeg zondagnacht rond kwart over twaalf een melding dat er gestoken was na een beroving. Het slachtoffer had zelf de hulpdiensten gebeld.

"We troffen een slachtoffer aan met steekwonden", zei de politie maandag. "Het slachtoffer werd in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen en is inmiddels weer thuis." De politie zegt woensdag dat het onderzoek naar de steekpartij 'verder gaat'.