ChatGPT als hulppiet, doe dat maar niet: 'Pas op met persoonsgegevens'

Heb jij je Sinterklaasgedicht al geschreven? Grote kans dat je daarvoor ChatGPT het meeste werk hebt laten doen. Deze AI-chatbot is onze grootste hulppiet in de dagen vlak voor pakjesavond. Dat is alleen minder slim dan je misschien in de gaten hebt, zegt AI-expert Jorn Huijbers uit Breda. Hij waarschuwt voor het delen van privacygevoelige informatie en maakte een nieuwe tool: Timmerklaas.

ChatGPT is voor veel mensen en bedrijven niet meer weg te denken. Maar er zijn volgens Huijbers best wat issues als het gaat om privacy. Binnen zijn bedrijf Timmer.AI adviseert hij werknemers en bedrijven over kunstmatige intelligentie. "ChatGPT is als een café waar iedereen kan meeluisteren, ook als je een betaald abonnement hebt", legt hij uit.

In deze tijd, waarin iedereen volop bezig is met sinterklaasgedichten, lopen bedrijven volgens hem vaak onbewust een groot risico. "Mensen typen zonder nadenken: 'Gedicht voor Jan, werkt bij ASML, heeft burn-out'. Die combinatie van naam, werkgever en zelfs medische info komt op Amerikaanse servers te staan. Dat realiseren mensen zich niet. Vanaf 2025 zijn bedrijven wettelijk verplicht hun personeel hier op te trainen, zegt Autoriteit Persoonsgegevens."

Wat houdt de tool Timmerklaas in?

De informatie die je ingeeft om tot een sinterklaasgedicht te komen, kan ook gebruikt worden om modellen te trainen. "Je weet niet precies wie op de lange termijn toegang heeft tot de gegevens", zegt Huijbers. Hij bedacht daarom een gratis tool om snel 'veilige gedichten' te maken: Timmerklaas. "Voor je begint krijg je eerst een waarschuwing over wat je niet mag gebruiken", legt hij uit.

Vervolgens wordt context gevraagd over de persoon waarover je schrijft. "Dat zijn randzaken zoals hobby's en karaktereigenschappen, waarmee je ook een leuk gedicht kan schrijven en toch privacy proof te werk gaat." Wanneer je dan tóch de fout ingaat, wijst de tool je daarop en krijg je extra uitleg.

"Als je een sinterklaasgedicht hebt gekregen, vraag eens aan de schrijver: 'Heb je dit met AI gemaakt? Welke persoonsgegevens heb je gebruikt?' Gewoon uit nieuwsgierigheid", tipt Huijbers. "Ik denk dat veel mensen schrikken van het antwoord." De AI-expert hoopt dat mensen ook buiten Sinterklaastijd bewuster omgaan met AI. "Zorg dat persoonsgegevens altijd anoniem blijven. Om in de rijmsfeer te blijven: wat jij niet wil wat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet."