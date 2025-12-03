'Onderscheiding voor 30 jaar hitkracht': Guus Meeuwis 'geëerd' in België

Na een romantisch weekend in Brugge schreef Guus Meeuwis zijn allereerste nummer: 'Het is een nacht', een hit die zowel in Nederland als België de harten veroverde. Precies díe band van de Tilburgse zanger met België wordt nu, op licht aandringen van zijn eigen management, beloond: Meeuwis ontving woensdag een speciale erkenning voor zijn bijdrage aan de muziek en als vertegenwoordiger van Nederland in het buurland.

Met de erkenning belandt de zanger in een rijtje met sterren als Marco Borsato, Rob de Nijs en Jan Smit.

"Ik herken dat hoofd", lacht Meeuwis als hij de onderscheiding in ontvangst neemt van Karen van Stegeren, consul-generaal van Nederland in Antwerpen. Het houten plankje draagt een gegraveerde afbeelding van Meeuwis zelf. "Schitterend, die neem ik mee naar huis."



Verrassing

Meeuwis werd met een smoesje het consulaat binnen gelokt. "Ze zeiden dat ik alleen kennis zou maken met de consul-generaal", vertelt hij lachend. "Dat er ook een verrassing op me wachtte, had ik niet verwacht." Hij is duidelijk blij met de erkenning: "Altijd leuk om waardering te krijgen van het Belgische publiek."



Ook Meeuwis kijkt met plezier terug op de periode in België, toen hij zijn eerste hit schreef. "Ik studeerde in Leuven en woonde boven een café", vertelt hij. En in dat café bloeide zijn liefde voor muziek op. "Er stonden altijd een paar gitaren, en toen ik mijn schaamte had overwonnen, zong ik er regelmatig een liedje. Toen besefte ik dat ik dat veel leuker vond dan studeren."



Na dertig jaar heeft de zanger eindelijk weer tijd voor België. "Nu ik gestopt ben met 'Groots met een zachte G' in Eindhoven, gaan er nieuwe deuren open." Volgende week geeft Meeuwis twee concerten in de AFAS Dome in Antwerpen. "Deze shows zijn daar een goed voorbeeld van." Wie last minute kaartjes zoekt voor een van de concerten, hoeft niet op Marktplaats te kijken: er zijn nog volop kaarten beschikbaar.



Erkenning van eigen management

Consul-generaal Van Stegeren spreekt niet van een prijs, maar van een erkenning. "Guus brak hier dertig jaar geleden door met een hit, die zelfs in Vlaanderen is geschreven. Sindsdien is hij niet meer weg te denken uit de Belgische hitlijsten." Dat Meeuwis volgende week in Antwerpen staat, kwam daarbij goed uit: "De perfecte gelegenheid voor deze onderscheiding."



Deze erkenning kwam niet zomaar uit België, maar vanuit het management van Meeuwis. Van Stegeren: "Zij stelden voor om Guus een onderscheiding te geven voor zijn bewezen diensten in de Belgische muziekwereld." En de consul-generaal aarzelde geen moment: "Ik zei meteen ja. Hij verdient het om in het zonnetje gezet te worden."



Vertegenwoordiger van Nederland

De consul-generaal vertegenwoordigt Nederland in ons buurland. Van Stegeren ziet een vergelijkbare rol voor Meeuwis in de muziekwereld. "Hij brengt de Belgen de beste muziek uit Nederland. Daarnaast is hij ook een geweldig mens: altijd open en vriendelijk. Een prachtig visitekaartje voor ons kikkerlandje."





