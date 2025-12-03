Ex Peter Gillis weer gepakt met alcohol en drugs achter stuur, krijgt boete

Nicol Kremers (35) heeft een boete van 2500 euro gekregen voor het rijden onder invloed van cocaïne en alcohol. De politierechter in Breda was woensdag niet mild voor de ex van Peter Gillis, maar dat was niet voor niks. Het was namelijk al de tweede keer in een paar jaar tijd dat Nicol werd aangehouden voor rijden onder invloed.

Op 14 juli vorig jaar slingerde Nicol Kremers ’s nachts rond half vier over de weg in Kaatsheuvel. Agenten zagen dat dat niet klopte en zetten haar aan de kant. Uit een bloedproef bleek dat ze zes keer meer cocaïne op had dan toegestaan. Dit in combinatie met alcohol, waar ze drie keer te veel van op had. Ze had een feestje gehad en even geslapen, tot haar vriend haar belde om hem op te halen.

Deze woensdag was de rechtszaak, maar Nicol Kremers ontbrak. En daar was een reden voor: ze woont tegenwoordig in Dubai om daar tot rust te komen na haar turbulente relatie met Peter Gillis en ze wilde geen hoge kosten maken om zich voor de rechter te verantwoorden. Wel jammer vonden de officier van justitie en de politierechter, want zo konden er geen vragen worden gesteld, maar de advocaat van Nicol voerde namens haar het woord. Die sprak van een ‘foute inschatting, die niet meer past in haar huidige levensstijl’.

De zaak draaide eigenlijk niet om de hoeveelheid drank en drugs die de Eindhovense ophad,want dat is met een officiële bloedproef eenvoudig bewezen. Maar haar alcohol- en drugsgebruik waren wel een reden tot zorg. In maart 2023 knalde Nicol op een rotonde bij Waalwijk op de vangrail en toen weigerde ze een bloedproef. Dit uit angst voor naalden en bloed, wat weer alles te maken had met mishandelingen door haar ex, Peter Gillis en haar conflicten na haar scheiding, aldus Nicol toen.