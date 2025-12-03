Ex Peter Gillis weer gepakt met alcohol en drugs achter stuur, krijgt boete
Nicol Kremers (35) heeft een boete van 2500 euro gekregen voor het rijden onder invloed van cocaïne en alcohol. De politierechter in Breda was woensdag niet mild voor de ex van Peter Gillis, maar dat was niet voor niks. Het was namelijk al de tweede keer in een paar jaar tijd dat Nicol werd aangehouden voor rijden onder invloed.
Op 14 juli vorig jaar slingerde Nicol Kremers ’s nachts rond half vier over de weg in Kaatsheuvel. Agenten zagen dat dat niet klopte en zetten haar aan de kant. Uit een bloedproef bleek dat ze zes keer meer cocaïne op had dan toegestaan. Dit in combinatie met alcohol, waar ze drie keer te veel van op had. Ze had een feestje gehad en even geslapen, tot haar vriend haar belde om hem op te halen.
Deze woensdag was de rechtszaak, maar Nicol Kremers ontbrak. En daar was een reden voor: ze woont tegenwoordig in Dubai om daar tot rust te komen na haar turbulente relatie met Peter Gillis en ze wilde geen hoge kosten maken om zich voor de rechter te verantwoorden. Wel jammer vonden de officier van justitie en de politierechter, want zo konden er geen vragen worden gesteld, maar de advocaat van Nicol voerde namens haar het woord. Die sprak van een ‘foute inschatting, die niet meer past in haar huidige levensstijl’.
De zaak draaide eigenlijk niet om de hoeveelheid drank en drugs die de Eindhovense ophad,want dat is met een officiële bloedproef eenvoudig bewezen. Maar haar alcohol- en drugsgebruik waren wel een reden tot zorg. In maart 2023 knalde Nicol op een rotonde bij Waalwijk op de vangrail en toen weigerde ze een bloedproef. Dit uit angst voor naalden en bloed, wat weer alles te maken had met mishandelingen door haar ex, Peter Gillis en haar conflicten na haar scheiding, aldus Nicol toen.
Meestal kunnen officieren en rechters er niet mee lachen als mensen binnen een paar jaar weer de fout in gaan en dat was ook in de zaak van Nicol het geval. “Dit gedrag is zorgelijk en gevaarlijk”, vond de rechter. “Hierdoor vallen doden en dat is precies de reden waarom we hier streng mee omgaan. En wat zeker niet helpt is die eerdere veroordeling.”
De advocaat bepleitte dat Nicol liever een boete wilde dan een taakstraf. Want voor een taakstraf moet ze speciaal naar Nederland komen en veel kosten maken. Nou, daar wilde de rechter wel rekening mee houden. Hij legde Nicol daarom een flinke boete op van 2500 euro en een voorwaardelijke rijontzegging van twaalf maanden en een voorwaardelijke celstraf van drie weken. Genoeg stokken achter de deur om, als ze ooit weer eens in Nederland is, niet meer met drank en/of drugs in de auto te stappen, was de boodschap.
Maar er lag ook nog een voorwaardelijke taakstraf van veertig uur op de plank van die vorige veroordeling, in 2023. En die moet Nicol wél uitvoeren, vond de politierechter. Daar kon hij niet omheen. “Als je de voorwaarden overtreedt, moet je die voorwaardelijke straf ook uitvoeren. Daar ben ik makkelijk in”, sprak hij.
En dus moet Nicol tóch een week naar Nederland komen om die taakstraf uit te voeren. Kan ze meteen even in België informeren waar haar rijbewijs blijft, wat ze al sinds 14 juli vorig jaar kwijt is. Door gebrek aan een Nederlands adres heeft de RDW om onduidelijke redenen dat rijbewijs naar België gestuurd. En iets uit België terugkrijgen, blijkt een stuk lastiger dan in Nederland, zo werd duidelijk.
