14-jarige jongen misbruikt: celstraf voor twee mannen

De 36-jarige Johannes L. uit Sint Willebrord heeft vierendertig maanden cel gekregen omdat hij een jongen (14) tot seksuele handelingen heeft gedwongen. L. deed zich op Snapchat voor als jong meisje en wist zo met de jongen in contact te komen. Ook een tweede verdachte, Hans R. (66), stond terecht, hij kreeg twaalf maanden cel.

De rechtszaken over het misbruik, twee weken geleden, namen veel tijd in beslag. Johannes L. kon zich tijdens de zitting maar weinig herinneren van wat er in 2022 nou precies was gebeurd. Hij verklaarde verschillende keren dat hij van niks meer wist en stelde dat z'n geheugen zich na twee jaar in de steek liet.

Hans R. wist wel nog van alles op te rakelen. Hij verrichtte twee keer verregaande seksuele handelingen met de jongen. Maar hij zou nooit hebben geweten dat de jongen minderjarig was. Hij wachtte het slachtoffer geblinddoekt en met bivakmuts op en zou niet hebben gezien dat de jongen nog maar veertien was.

Geen twijfels in slachtofferverklaring

In een ontuchtzaak is het bewijs vaak lastig, omdat het meestal gaat om het woord van de dader tegen dat van het slachtoffer. Toch zijn er bij de rechter en de officier van justitie geen twijfels.

De verklaring van het 14-jarige slachtoffer en zijn ouders komen overeen met elkaar en zijn volgens de officier van justitie betrouwbaar. "Omdat ze gedetailleerd en consistent zijn en worden ondersteund door andere bewijsmiddelen."