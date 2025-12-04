14-jarige jongen misbruikt: celstraf voor twee mannen
De 36-jarige Johannes L. uit Sint Willebrord heeft vierendertig maanden cel gekregen omdat hij een jongen (14) tot seksuele handelingen heeft gedwongen. L. deed zich op Snapchat voor als jong meisje en wist zo met de jongen in contact te komen. Ook een tweede verdachte, Hans R. (66), stond terecht, hij kreeg twaalf maanden cel.
De rechtszaken over het misbruik, twee weken geleden, namen veel tijd in beslag. Johannes L. kon zich tijdens de zitting maar weinig herinneren van wat er in 2022 nou precies was gebeurd. Hij verklaarde verschillende keren dat hij van niks meer wist en stelde dat z'n geheugen zich na twee jaar in de steek liet.
Hans R. wist wel nog van alles op te rakelen. Hij verrichtte twee keer verregaande seksuele handelingen met de jongen. Maar hij zou nooit hebben geweten dat de jongen minderjarig was. Hij wachtte het slachtoffer geblinddoekt en met bivakmuts op en zou niet hebben gezien dat de jongen nog maar veertien was.
Geen twijfels in slachtofferverklaring
In een ontuchtzaak is het bewijs vaak lastig, omdat het meestal gaat om het woord van de dader tegen dat van het slachtoffer. Toch zijn er bij de rechter en de officier van justitie geen twijfels.
De verklaring van het 14-jarige slachtoffer en zijn ouders komen overeen met elkaar en zijn volgens de officier van justitie betrouwbaar. "Omdat ze gedetailleerd en consistent zijn en worden ondersteund door andere bewijsmiddelen."
Alles werd geregisseerd
De rechtbank neemt het de heren kwalijk dat zij de jongen seksueel en mentaal hebben misbruikt. "Johannes L. heeft een kind misleid en onder dwang naar een veel oudere man gestuurd voor seksuele handelingen. Een man die voor het slachtoffer, maar ook voor verdachte volstrekt onbekend was."
L. is volgens de rechtbank de regisseur, puur voor het bevredigen van z'n eigen seksuele lusten. Hij zou geen moment hebben stilgestaan bij de gevolgen voor het slachtoffer.
Chantage met naaktfoto's via Snapchat
Johannes L. kwam in 2022 via Snapchat in contact met het 14-jarige slachtoffer waar hij zich voordeed als een jonge vrouw. L. kreeg het voor elkaar dat het slachtoffer seksuele foto's van zichzelf stuurde.
Uiteindelijk dreigde L. de foto's openbaar te maken. Dit kon worden voorkomen als de jongen seksuele handelingen zou verrichten. In ruil voor die handelingen zou de jongen zelf ook seks krijgen met een jonge vrouw.
Deze 'dates' plande L. met de destijds 66-jarige Hans R., die volgens de rechtbank meer verantwoordelijkheid had moeten nemen om de leeftijd van het slachtoffer te onderzoeken.
"R. heeft het slachtoffer, een kind van veertien jaar, horen praten. Dat had al aanleiding kunnen zijn om te twijfelen aan de meerderjarigheid."
Gelet op de ernst van de situatie vindt de rechtbank alleen een gevangenisstraf passend. De twee mannen moeten ook 20.000 euro schadevergoeding aan het slachtoffer betalen.