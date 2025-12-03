Drie maanden in verdwijnend dorp: M&M volgden strijd van Moerdijkers

Documentairemakers Mascha de Rooij en Manon Peeters woonden in 2016 drie maanden in Moerdijk. Ze wilden ontdekken hoe het is om te leven in een dorp dat mogelijk verdwijnt. De serie M&M in Moerdijk is vanaf nu te zien op Brabant+.

De documentaire draait om de vraag wat het met je doet als je leefomgeving op het spel staat, zoals in Moerdijk. Blijf je of vertrek je? Manon en Mascha uit Breda woonden drie maanden in een huis aan de Steenweg. Ze dompelden zich onder in het dagelijkse leven in het dorp en sloten aan bij vrijwilligerswerk, jeu de boules, voetbal, bingo, verjaardagen en zelfs een knipbeurt bij de kapper. "We werden getriggerd toen we over de Moerdijkregeling hoorden", zei Manon destijds. "Er zijn veel mensen die weg willen uit Moerdijk door de zware industrie, maar we merken ook dat er heel veel mensen zijn die zich ontzettend inzetten voor het dorp."

'Pijnlijk'

De gemeente Moerdijk stemde vorige maand al in met het plan om het dorp op termijn te laten verdwijnen voor uitbreiding van de industrie. Het college van burgemeester en wethouders ging ervan uit dat provincie en Rijk zouden volgen, maar dat blijkt vooralsnog niet zo te zijn: zij stellen hun besluit uit tot de zomer van 2026.

Mascha en Manon tijdens hun serie in Moerdijk.