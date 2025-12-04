'Meneer Jan' rijdt zaak van Maud binnen, bandensporen nog zichtbaar

De bandensporen zijn donderdagochtend nog zichtbaar in de kapsalon van Maud en Soraya in Woudrichem. Woensdag aan het eind van de middag reed ‘meneer Jan’ op hoge snelheid de net verbouwde zaak binnen. De auto kwam een meter naast Maud tot stilstand. Zij stond op dat moment bij de kassa: “Binnen een seconde spring je opzij. Dit had heel anders kunnen aflopen.”

Het is woensdagmiddag iets voor half zes als er een oorverdovend geluid klinkt in kapsalon Philli’s in Woudrichem. Vanaf de naastgelegen parkeerplaats rijdt een Rover 75 met daarin een oudere man de zaak binnen. Man blijft gasgeven

“We waren net een dag open na een verbouwing van een week en het was nog niet helemaal klaar”, begint kapster Maud. "De nieuwe balie werd uit een vrachtwagen gehaald en ik hoor ze roepen: ‘ho, ho, ho’. Ik dacht dat er iets misging met de balie. Ik kijk en ik zie een auto aan komen rijden.” Op dat moment staat Maud bij de ingang van haar zaak bij de kassa. “Een oudere meneer dacht wellicht dat dit de uitgang van de parkeerplaats was, hij is gas blijven geven tot hij hier binnen tot stilstand kwam.”

De auto belandt een meter naast de eigenaresse van de zaak. “Ik heb een engeltje op m'n schouder gehad. Als ik een metertje naar rechts had gestaan of als meneer was gaan sturen... Ik wil daar niet over nadenken eigenlijk.” Als ze erover vertelt is de emotie in haar gezicht zichtbaar. “Het gaat wisselend met me. Het ene moment gaat het goed en het andere moment is het pffff...”, zegt ze en een diepe zucht volgt.

Auto rijdt kapsalon in Woudrichem binnen (Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink).

Op het moment dat de auto de zaak binnenreed waren er vijf mensen aanwezig in de kapsalon. “Binnen een seconde spring je opzij. Ik was bang dat de auto ging branden dus ik sprong over de auto naar buiten om de deur open te krijgen en iedereen veilig buiten te krijgen. Maar dat lukte mij en zelfs de brandweer niet.” Omdat de man gas bleef geven vulde de kapsalon zich met rook: “Gelukkig vloog er niks in de fik.” Drukke decembermaand

Maud is een dag na het ongeluk blij dat er geen (zwaar)gewonden zijn gevallen. “Ik weet nog niet hoe het met 'meneer Jan' is, ik ga straks even bellen.” Volgens de politie raakte de bestuurder lichtgewond. De kapsalon van Maud en Soraya was na een week verbouwen net weer anderhalve dag open. “We waren enorm trots op het resultaat en hadden enorm veel zin in een mooie decembermaand", zegt Maud. Dankzij de hulp van partners en vrienden kunnen ze deze donderdag weer ‘gewoon’ open. “Waar we klanten knippen, is geen schade. December is de drukste en gezelligste maand. Dat blijft, maar het is even anders dan anders.”

