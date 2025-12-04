Populaire vloggers Gio en Lynn vertrekken weer uit Brabantse miljoenenvilla

De populaire YouTube-vloggers Gio Latooy (26) en Lynn Hermanussen (22) houden het weer voor gezien in onze provincie. De twee, die sinds anderhalf jaar in Sint Willebrord wonen, gaan hun miljoenenvilla in januari te koop zetten, zegt de makelaar tegen Omroep Brabant.

Woensdag kondigden Gio en Lynn hun vertrek al aan in een van hun veelbekeken vlogs op YouTube. De twee hebben warme herinneringen aan de villa. Zo werd hun zoontje Mexx Jack er geboren . Ook namen de twee er talloze vlogs op, die door bijna 1,4 miljoen volgers worden bekeken op het kanaal van Gio.

Maar toch pakt het gezin nu hun biezen. “Sommige mensen zagen dit al aankomen”, zegt Gio. “Je merkte het al misschien in de laatste vlogs, maar we zijn op zoek naar een nieuwe woning. Kijk, dit huis is geweldig. Het is een droomhuis en het huis is super-uniek. En dat is ook waarom we op het huis zijn gevallen toen.”

Maar toch gaat het stel weg nu. Gio wil niet alle redenen achter dat besluit uit de doeken doen. “Dan ben ik een half uur bezig. Maar ik ga eerlijk zeggen: ik mis de omgeving Rotterdam heel erg.” Daar komt Gio eigenlijk vandaan. “Dat gaat toch aan je knagen. Ik mis het. We staan ook heel vaak in de spits in de file als we daarvandaan komen.”

Volgens Lynn is er niets mis met Sint Willebrord. “En het is niet dat het andere kant van de wereld is, maar het is net iets te ver van Rotterdam voor ons.” Bovendien noemt het stel het huis voor hen eigenlijk te groot. “We hebben die grootte niet nodig”, besluit Lynn. Destijds was het stel heel enthousiast over de grote villa met gigantische tuin.