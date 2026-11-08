Dit zijn de meest gestelde vragen over de 3 Uurkes Vurraf Kroeg

De 3 Uurkes Vurraf Kroeg is onderdeel van dé traditionele start van carnaval. 3 Uurkes Vurraf is natuurlijk in de feesttent op het Stadhuisplein in Eindhoven. Maar in heel veel kroegen in Brabant wordt meegekeken en -gezongen. Ook dit jaar maakt jouw favoriete kroeg kans op de titel 'Officiële 3 Uurkes Vurraf Kroeg 2027'! Op deze pagina lees je hoe dat in zijn werk gaat.

Wat houdt de 3 Uurkes Vurraf Kroeg verkiezing precies in?

In deze verkiezing maken horecagelegenheden kans om onderdeel te worden van 3 Uurkes Vurraf. Kroegen en feesttenten kunnen zich aanmelden, waarna een jury van Omroep Brabant een winnaar kiest. Hoe maak ik kans op de titel 'Officiële 3 Uurkes Vurraf Kroeg 2027'?

Overtuig ons waarom jullie dé carnavalskroeg van Brabant zijn! Vertel ons waarom juist jullie kroeg of feesttent de titel verdient. Hoe vieren jullie carnaval? Wat maakt de sfeer bij jullie zo bijzonder? En hoe gaan jullie er tijdens 3 Uurkes Vurraf één groot feest van maken?

Hoe werkt de inschrijving van de verkiezing?

Ondernemers uit de horeca kunnen hun kroeg of feesttent tot en met maandag 30 november 2026 via dit formulier aanmelden. Wat krijg ik als winnende kroeg?

De winnende kroeg wordt gekroond tot de officiële 3 Uurkes Vurraf Kroeg 2027, waarna op vrijdag 5 februari het feest losbarst. Ook krijgt de winnaar een speciale plaquette uitgereikt en wordt de kroeg of fesettent onderdeel van de uitzending. Er wordt namelijk op meerdere momenten in de uitzending, zowel tijdens 2 Uurkes Vurgloeie als tijdens 3 Uurkes Vurraf, live geschakeld tussen de feesttent en de kroeg. Ook komt een presentator of verslaggever van Roeptoetgat het feest bij jullie meevieren: live op tv. Daarnaast krijg je extra aandacht via Brabant Vandaag, onze socialmediakanalen en website. Zo vieren we samen de start van carnaval, fijnfisjenie!