Strafzaak rond Stint-ongeluk Oss begint morgen na jaren van onderzoek

In de rechtbank van Den Bosch start dinsdag de langverwachte strafzaak tegen twee bedrijven en twee leidinggevenden die verantwoordelijk worden gehouden voor de productie en verkoop van de Stint. De elektrische bolderkar was op 20 september 2018 betrokken bij een fataal ongeluk op het spoor in Oss. Daarbij kwamen vier jonge kinderen om het leven: Dana (8), Liva (4), Fleur (6) en Kris (4). De 11-jarige Indy en de begeleidster van de Stint raakten zwaargewond.

Het was donderdag 20 september 2018. Om tien voor half negen ’s ochtends werden vijf jonge kinderen door een leidster van dagverblijf Okido naar basisschool de Korenaer in Oss gebracht. Maar op de bewaakte spoorwegovergang vlakbij station Oss-West ging het mis. De sprinter van Den Bosch naar Nijmegen botste op de elektrische bakfiets. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, zal nooit duidelijk worden. Omstanders hoorden de bestuurster van de Stint vlak voor het ongeluk iets roepen over een technisch mankement. Ze kon op geen enkele manier remmen toen ze de spoorwegovergang naderde. Hoe dat kwam, weet niemand tot op de dag van vandaag. Geen technische mankement, storing of menselijke fout

Rond negen uur die ochtend kwam het nieuws naar buiten dat vier kinderen, Dana (8), Fleur (6), Kris (4) en Liva (4), het ongeluk niet hadden overleefd. De destijds 11-jarige Indy, de oudere zus van Dana en Liva en de bestuurster (32) raakten zwaargewond. Na het ongeluk kwamen Ossenaren, maar ook mensen van buiten de stad, naar het spoor. Zij brachten bloemen, brieven en knuffels mee.