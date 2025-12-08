Strafzaak rond Stint-ongeluk Oss begint morgen na jaren van onderzoek
In de rechtbank van Den Bosch start dinsdag de langverwachte strafzaak tegen twee bedrijven en twee leidinggevenden die verantwoordelijk worden gehouden voor de productie en verkoop van de Stint. De elektrische bolderkar was op 20 september 2018 betrokken bij een fataal ongeluk op het spoor in Oss. Daarbij kwamen vier jonge kinderen om het leven: Dana (8), Liva (4), Fleur (6) en Kris (4). De 11-jarige Indy en de begeleidster van de Stint raakten zwaargewond.
Het was donderdag 20 september 2018. Om tien voor half negen ’s ochtends werden vijf jonge kinderen door een leidster van dagverblijf Okido naar basisschool de Korenaer in Oss gebracht. Maar op de bewaakte spoorwegovergang vlakbij station Oss-West ging het mis.
De sprinter van Den Bosch naar Nijmegen botste op de elektrische bakfiets. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, zal nooit duidelijk worden. Omstanders hoorden de bestuurster van de Stint vlak voor het ongeluk iets roepen over een technisch mankement. Ze kon op geen enkele manier remmen toen ze de spoorwegovergang naderde. Hoe dat kwam, weet niemand tot op de dag van vandaag.
Geen technische mankement, storing of menselijke fout
Rond negen uur die ochtend kwam het nieuws naar buiten dat vier kinderen, Dana (8), Fleur (6), Kris (4) en Liva (4), het ongeluk niet hadden overleefd. De destijds 11-jarige Indy, de oudere zus van Dana en Liva en de bestuurster (32) raakten zwaargewond. Na het ongeluk kwamen Ossenaren, maar ook mensen van buiten de stad, naar het spoor. Zij brachten bloemen, brieven en knuffels mee.
Maanden na het spoordrama blijkt uit onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) en politie dat er geen sprake was van een technisch mankement, storing of menselijke fout.
Wel werd uit onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid duidelijk dat de Stint in 2011 niet aan de veiligheidseisen voldeed. De elektrische bakfiets zou een te lange remweg hebben gehad en had daarom nooit mogen worden toegelaten op de weg.
Strafzaak tegen de bedrijven achter de Stint
Het Openbaar Ministerie (OM) besloot in 2023 twee bedrijven en twee leidinggevenden te vervolgen. Volgens het OM had de Stint geen goede remconstructie, geen remschakelaar, geen opstartbeveiliging, geen aanwezigheidsdetectie en een gashendel die niet goed werkte.
De twee leidinggevenden zouden hebben geweten van de mankementen, maar ze verzwegen dit. Verder worden de verdachten vervolgd voor valsheid in geschrifte.
Eigenlijk zou de rechtszaak in maart al zijn geweest. Maar die werd toen uitgesteld. De reden was dat de verdediging vier nieuwe rapporten had ingestuurd. Het ging onder andere om technische onderzoeken. Het OM wilde die rapporten nog verder bekijken en onderzoeken.
Uitspraak is volgend jaar
Dinsdag begint dan meer dan zeven jaar na het ongeluk de rechtszaak tegen de bedrijven die de Stint hebben geleverd. Er zijn zes zittingsdagen gepland bij de rechtbank in Den Bosch. Er moeten heel veel technische details besproken worden.
De strafeis wordt volgende week verwacht. De rechtbank doet waarschijnlijk pas volgend jaar uitspraak.