Weggebruikers klagen over nieuwe N69, provincie doet aanpassingen

Te smal, te zachte bermen en het loopt regelmatig helemaal vast na een ongeluk. Automobilisten klagen steen en been over de nieuwe N69, de West-parallelweg om Valkenswaard en Aalst-Waalre heen, ondanks dat ze wel blij zijn dat die omleiding er ligt. “Het is een waardeloze weg”, zegt taxichauffeur Luc Bots. Hulpdiensten pleiten voor een vluchtstrook.

Het 8,5 kilometer lange nieuwe deel van de N69 ligt er ruim vier jaar. De zogenoemde West-parallel is een eenbaansweg met tussen en naast de rijstroken grasbermen. De omlegging kostte in totaal ruim tachtig miljoen euro. Veel inwoners van Valkenswaard en Aalst-Waalre zijn blij met de nieuwe weg die hen op rustige dagen sneller van A naar B brengt. Toch klinkt er ook steeds meer kritiek vanuit de weggebruikers. Een van hen is taxichauffeur Luc Bots uit Valkenswaard. Hij vindt dat de weg er op deze manier nooit had moeten komen. “Ik ben dagelijks op die weg te vinden. Regelmatig is daar een ongeluk en kun je geen kant meer op.”

"Ik zakte in de middenberm met mijn linker zijwielen naar beneden."

Hij maakte mee dat zijn bus vast kwam te zitten. Luc reed hartje winter met zijn taxibusje met acht kinderen over de N69. Ze reden van Valkenswaard richting Veldhoven. “Achter mij zat een ambulance met spoed. Ik moest naar links uitwijken. Dat was de enige uitwijkmethode. Ik zakte in de middenberm met mijn linker zijwielen naar beneden. Ik probeerde weg te komen, maar dat lukte niet. Ze moesten mij eruit slepen.” Voor de kinderen was het een vervelende ervaring. “Er was paniek. Ze vonden het eng”, voegt hij eraan toe.

Frank van Daal uit Valkenswaard weet het ook. “Iedereen merkt dat die weg af en toe problemen geeft. Elke ochtend staat de nieuwe N69 dicht.” “De weg is te smal. Ook wordt er regelmatig te hard gereden. Als je dan van de weg afschiet, dan heb je een probleem. Dan zit je meteen in de zachte berm. En als de weg helemaal vast staat, kun je geen kant meer op. Het is leuk bedacht, maar het werkt niet. Er zou aan beide kanten een extra rijstrook bij moeten komen.”

“De weg is dom aangelegd."

Daar is Chantal van de Ven het mee eens. Ze rijdt regelmatig over het vernieuwde deel en maakt zich ook zorgen. “De weg is niet veilig”, vertelt ze. “Ik heb al een aantal keer gehad dat ik vast stond in een file en er een ambulance achter me zat. Die kon geen kant op.” Taxichauffeur Luc Bots vindt dat er een oplossing moet komen. “De weg is dom aangelegd. De weg zou twee keer een tweebaansweg moeten worden met uitvoegstroken naar rechts.” Ook bij de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost hebben ze zo hun bedenkingen. Ze noemen de situatie op de N69 ‘niet ideaal’. De brandweerwagens kunnen in geval van nood over de middenberm rijden. “Echter bij bepaalde weersomstandigheden is deze niet te berijden voor een tankautospuit”, aldus een woordvoerder. “Daarom benaderen wij uit voorzorg een incident vanuit twee kanten.”

De nieuwe N69 bij de aanleg in oktober 2020, destijds halverwege de aanleg van de West-parallelweg (foto: Rogier van Son)

De hulpdiensten pleiten voor een vluchtstrook bij de nieuwe N69. Maar daar ziet de provincie, die verantwoordelijk is voor de weg, helemaal niets in. “Door een vluchtstrook zou de N69 veel breder worden of in ieder geval veel breder ogen. De ervaring leert dat de snelheid van veel automobilisten in dat geval fors omhooggaat, met grote risico's voor de verkeersveiligheid”, aldus een woordvoerder van de provincie. De provincie erkent dat de bermen minder stevig zijn dan vooraf bedacht. “Daarom zijn we nu bezig met het realiseren van zogeheten calamiteitendoorgangen. Om de circa vijfhonderd meter wordt daarbij een doorgang gerealiseerd van bijvoorbeeld grasbetontegels in de middenberm. Op deze manier is het verkeer bij een ongeval of pechgeval beter om te leiden.”