Sprookjesbos wordt omgetoverd: Chinese Nachtegaal aan vervanging toe
De Chinese Nachtegaal in het Sprookjesbos van de Efteling moet plaatsmaken voor een nieuw sprookje: de Sprookjesbibliotheek. Dit keer is de reden voor de verandering geen borstvergroting of racistisch cliché. De Nachtegaal is simpelweg in slechte staat, maar het sprookje dat een van de oudste in de Efteling is, komt wel terug.
Het sprookje zoals het in de huidige vorm te zien is, heeft sinds 1999 een plaats in het Sprookjesbos. Het tafereel met de nachtegaal die voor de zieke Chinese keizer zingt, is een van de eerste tien sprookjes die in het park te zien waren.
Niet alleen het sprookje is volgens de Efteling verouderd, maar ook het gebouw. "Het is niet meer in goede staat, waardoor een keuze nodig was: volledige herbouw of een nieuwe invulling", laat het park weten.
Nieuw sprookje
Voor de laatste optie is gekozen en dus staan Eftelingfans meer veranderingen te wachten. Op de plek van de Chinese Nachtegaal komt een nieuw sprookje: de Sprookjesbibliotheek. Daarmee komt de teller op 32 sprookjes in het bos. Hoe dit eruit komt te zien en waar het verhaal over gaat, maakt het park op een later moment bekend.
Het gedeelte van het park waar de Chinese Nachtegaal te vinden was, gaat ook op de schop. "Het gebied heeft veel potentie en we zien mogelijkheden om daar meer uit te halen", laat het park weten.
'Eervolle manier'
Om een van de oudste sprookjes van de Efteling niet verloren te laten gaan, komt de Chinese Nachtegaal terug in een nieuwe vorm. "Het komt terug op een mooie en eervolle manier die zowel respectvol is naar de eerste versie als naar de huidige versie. We blijven daarmee trouw aan de essentie van het sprookje, maar kijken ook naar de wensen van de gast van nu", belooft het park.
De Efteling heeft in het verleden vaker attracties veranderd om rekening te houden met de gast van nu. Zo kregen de Afrikaanse en Aziatische poppen bij Carnaval Festival in maart 2019 een flinke opknapbeurt. De poppen zouden clichématig zijn en dus maakten de kroesharen en neusringen plaats voor traditionele Afrikaanse klederdracht.
Racistisch en borstvergroting
De attractie Monsieur Cannibale, waar bezoekers in kookpotten rondjes draaien om een grote zwarte man met een pollepel door zijn neus, werd in 2021 helemaal vervangen voor Sinbad de Zeeman. Bijna drieduizend mensen die een petitie tekenden, vonden de kannibalenpop racistisch.
Toch gaan niet alle attracties met de tijd mee. Zo kreeg Doornroosje vorig jaar een borstvergroting en langer haar om het oorspronkelijke ontwerp van Anton Pieck meer te benaderen.