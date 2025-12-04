Sprookjesbos wordt omgetoverd: Chinese Nachtegaal aan vervanging toe

De Chinese Nachtegaal in het Sprookjesbos van de Efteling moet plaatsmaken voor een nieuw sprookje: de Sprookjesbibliotheek. Dit keer is de reden voor de verandering geen borstvergroting of racistisch cliché. De Nachtegaal is simpelweg in slechte staat, maar het sprookje dat een van de oudste in de Efteling is, komt wel terug.

Het sprookje zoals het in de huidige vorm te zien is, heeft sinds 1999 een plaats in het Sprookjesbos. Het tafereel met de nachtegaal die voor de zieke Chinese keizer zingt, is een van de eerste tien sprookjes die in het park te zien waren. Niet alleen het sprookje is volgens de Efteling verouderd, maar ook het gebouw. "Het is niet meer in goede staat, waardoor een keuze nodig was: volledige herbouw of een nieuwe invulling", laat het park weten. Nieuw sprookje

Voor de laatste optie is gekozen en dus staan Eftelingfans meer veranderingen te wachten. Op de plek van de Chinese Nachtegaal komt een nieuw sprookje: de Sprookjesbibliotheek. Daarmee komt de teller op 32 sprookjes in het bos. Hoe dit eruit komt te zien en waar het verhaal over gaat, maakt het park op een later moment bekend.