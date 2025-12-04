Sinaasappelschillenboer PeelPioneers failliet: 'Onderzoeken doorstart'

PeelPioneers uit Den Bosch had grote plannen om uit breiden. Er zou een fabriek openen in Spanje om daar ingrediënten uit sinaasappelschillen te halen. Die droom lijkt in rook op te gaan want het bedrijf is woensdag failliet verklaard.

Het bedrijf haalt natuurlijke ingrediënten uit de schillen die worden gebruikt in onder meer voedsel, cosmetica en schoonmaakmiddelen. Olie wordt uit schillen geperst om bijvoorbeeld te verwerken in smaakstoffen of als grondstof voor zeep.

Productie en verkoop opgeschaald

Mede-eigenaar Sytze van Stempvoort laat weten dat PeelPioneers de afgelopen periode de productie en verkoop hebben opgeschaald. Toch duurde het volgens hem langer dan verwacht om er financieel positief voor te komen te staan. “Ondanks alle inspanning en ontwikkeling heeft PeelPioneers niet de handen op elkaar gekregen voor financiering tot dat punt.”

PeelPioniers zegt te blijven geloven in hun duurzame manier van met citrusschillen omgaan. “We gaan nu samen met de curator de toekomst van het bedrijf onderzoeken, waaronder een mogelijke doorstart.”

Plannen voor fabriek in Spanje

PeelPioneers vertelde begin juni tegen Omroep Brabant plannen te hebben om in 2027 een fabriek te openen in Spanje. Die moest in de Spaanse regio Murcia komen te staan en ongeveer drie keer zo groot worden als de fabriek in Den Bosch. Van Stempvoort zei toen elk jaar ruim tien miljoen kilo schillen te verwerken.

In 2017 kwamen de oprichters op het idee om sinaasappelschillen een tweede leven te geven.