Dronemeldingen bij vliegbasis Volkel, gevechtshelikopter ingezet

Bij vliegbasis Volkel zijn donderdagmiddag rond kwart voor vijf twee mogelijke drones gezien op camerabeelden. Een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee bevestigt dit. Donderdagavond wordt onderzoek gedaan bij de vliegbasis.

De Koninklijke Luchtmacht en Marechaussee zijn in actie gekomen volgens de woordvoerder. Bij een dronemelding zoekt de Luchtmacht naar de drone en proberen zij deze uit de lucht te halen.

De Marechaussee gaat op zoek naar de bestuurder van de drone. Op basis van de camerabeelden kan de woordvoerder nog niet zeggen of het daadwerkelijk om drones gaat. "Er is beweging in de lucht gezien", zegt hij. Er is donderdagavond nog niets uit de lucht gehaald.

Gevechtshelikopter gespot

Volgens ooggetuigen vloog er urenlang een Apache gevechtshelikopter zonder verlichting boven de vliegbasis. Dat is een Amerikaanse aanvalshelikopter die is ontworpen om gronddoelen uit te schakelen en andere missies uit te voeren.

Een woordvoerder van de Koninklijke Luchtmacht bevestigt dat er met een helikopter naar de mogelijke drones is gezocht toen er beweging op camerabeelden werd gezien. "Er is niet geschoten. De helikopters zijn alleen gebruikt om mogelijke drones op te sporen", vertelt de woordvoerder.

Twee weken geleden werden er meerdere drones boven de vliegbasis gespot. Defensie probeerde deze met wapens neer te halen. Ook boven Eindhoven Airport werden dat weekend drones gezien. Het vliegverkeer lag daardoor uren stil.