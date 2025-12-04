Ouders van vrouw (28) die overleed in cel zijn enorm bedroefd

De ouders van de 28-jarige vrouw die vrijdagnacht is komen te overlijden in het cellencomplex Mijkenbroek in Breda zijn enorm bedroefd. Dit laten zij weten via een woordvoerder van Namens de Familie.

"We zijn enorm bedroefd over het plotselinge overlijden van onze 28-jarige dochter", staat er in de verklaring. "De voorlopige resultaten wijzen erop dat het overlijden hoogstwaarschijnlijk het gevolg is van een natuurlijke oorzaak. Verdere onderzoeken zullen worden uitgevoerd om deze conclusie definitief te bevestigen."

Onwel in cel

De vrouw uit Roosendaal werd donderdagavond meegenomen naar het cellencomplex van de politie. Hier is zij zaterdagochtend onwel zijn geworden, waarna zij is overleden.

Het is niet duidelijk waarom de vrouw was aangehouden en of er toen al iets aan de hand was met haar.

De Rijksrecherche is onder leiding van het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant een onderzoek begonnen.