Overleden arrestant blijkt 28-jarige vrouw uit Roosendaal

De persoon die vrijdagnacht overleed in het cellencomplex Mijkenbroek van de politie in Breda, is een vrouw van 28 uit Roosendaal. De politie heeft dit maandag bekendgemaakt.

De vrouw werd donderdagavond meegenomen naar het cellencomplex. Volgens de politie is ze er zaterdagochtend onwel geworden en daarna overleden. Een arts heeft haar onderzocht en stelde vast dat de vrouw in haar cel is overleden.

De Rijksrecherche is onder leiding van het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant een onderzoek begonnen. In verband met dat onderzoek kan de politie of justitie niet meer kwijt over deze zaak. Zo is onduidelijk waarom de vrouw is aangehouden en of er toen ook al iets met haar aan de hand was.