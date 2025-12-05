112-nieuws: Man schiet op appartementencomplex in Tilburg • Fikse brand in huis Kaatsheuvel, twee katten gered

In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

14:02 Man schiet op appartementencomplex in Tilburg Een man heeft vrijdagmiddag geschoten op een deur van een appartementencomplex aan de Korvelseweg in Tilburg. De politie heeft de verdachte nog niet gevonden. Lees verder

13:18 Fikse brand in huis Kaatsheuvel, twee katten gered Aan de Mark in Kaatsheuvel is vrijdagmiddag brand uitgebroken in een rijtjeshuis. Er kwam veel rook vrij. De eigenaar van het huis kon zelf de politie bellen, zijn twee katten werden gered. Lees verder

11:14 Politie wil verdachten schietpartij aanhouden en lost waarschuwingsschot De politie heeft donderdagavond in Bergen op Zoom twee mannen aangehouden die mogelijk betrokken warem bij een schietpartij. Omdat een van de mannen niet luisterde, loste een agent een waarschuwingsschot. Lees verder

08:54 Man overleden bij bedrijfsongeval op geitenboerderij in Haaren Bij een bedrijfsongeval op een geitenboerderij aan de Noenens in Haaren is donderdagavond een 52-jarige man overleden. Lees verder

07:20 KNMI geeft code geel af voor plaatselijk dichte mist Het KNMI heeft vrijdagochtend code geel afgegeven voor plaatselijk dichte mist in het zuidwesten van Nederland. Lees verder