112-nieuws: Man schiet op appartementencomplex in Tilburg • Fikse brand in huis Kaatsheuvel, twee katten gered
Vandaag om 14:02
In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog
14:02
Man schiet op appartementencomplex in Tilburg
Een man heeft vrijdagmiddag geschoten op een deur van een appartementencomplex aan de Korvelseweg in Tilburg. De politie heeft de verdachte nog niet gevonden.
13:18
Fikse brand in huis Kaatsheuvel, twee katten gered
Aan de Mark in Kaatsheuvel is vrijdagmiddag brand uitgebroken in een rijtjeshuis. Er kwam veel rook vrij. De eigenaar van het huis kon zelf de politie bellen, zijn twee katten werden gered.
11:14
Politie wil verdachten schietpartij aanhouden en lost waarschuwingsschot
De politie heeft donderdagavond in Bergen op Zoom twee mannen aangehouden die mogelijk betrokken warem bij een schietpartij. Omdat een van de mannen niet luisterde, loste een agent een waarschuwingsschot.
08:54
Man overleden bij bedrijfsongeval op geitenboerderij in Haaren
Bij een bedrijfsongeval op een geitenboerderij aan de Noenens in Haaren is donderdagavond een 52-jarige man overleden.
07:20
KNMI geeft code geel af voor plaatselijk dichte mist
Het KNMI heeft vrijdagochtend code geel afgegeven voor plaatselijk dichte mist in het zuidwesten van Nederland.
05:31
Brand in appartementencomplex, brandweer redt twee bewoners
In een appartementencomplex aan de Jan Vermeerlaan in Roosendaal heeft donderdagavond een brand gewoed. De brandweer heeft twee bewoners uit hun appartement gehaald.
