Moerdijkers krijgen mail met 'aanbod voor hulp': 'Duidelijk een scam'
'Beste inwoner van Moerdijk', zo begint de e-mail die meerdere Moerdijkers onlangs in hun mailbox aantroffen. Ene 'Joshua' biedt ze juridische ondersteuning aan, tegen een eenmalige bijdrage van 24,95 euro. Maar, niemand in Moerdijk kent Joshua, en zijn e-mail roept meerdere vragen op: "Dit is nog extremer dan ik al gewend ben."
Nu het verdwijnen van het dorp Moerdijk dichterbij is dan ooit, blijken ook dubieuze partijen zich in de kwestie te mengen. Omroep Brabant zag de mail waar het hier om gaat in, sprak een expert over waarom het niet in de haak is, en wat je er tegen kunt doen.
'Eenmalig en klaar'
De beloftes in de mail zijn duidelijk. Er wordt juridische ondersteuning en toegang tot een besloten WhatsApp-groep beloofd. Ook schermt Joshua (geen achternaam) met 'groepskorting' bij toekomstige juridische processen. Dat laatste kan de aanbieder nog niet helemaal hard maken, even verderop lezen we dat er nog offertes opgevraagd moeten worden bij 'gespecialiseerde advocaten', met als doel 'collectieve tarieven te krijgen'.
De bijdrage die daarvoor betaald moet worden is 24,95 euro. 'Geen abonnement. Geen vaste kosten. Eénmalig en klaar', aldus Joshua. Dat geld is nodig voor het beheren van de groepsapp, het onderhouden van communicatie, het opzetten van een juridisch traject en 'organisatorische kosten'.
'2.500 euro met een appgroep'
Hoogleraar onteigeningsrecht Jacques Sluysmans van de Radboud Universiteit weet genoeg. "Dit is nog extremer dan ik gewend ben. Het lijkt me duidelijk een scam.' Sluysmans geeft aan wel vaker dubieuze partijen te zien bij onteigenings- en letselschadezaken, want 'daar valt geld te halen', maar deze mail slaat alles.
"Dit is wel heel vaag. Het begint er al mee dat de afzender een Gmail adres gebruikt, dan gaan alle alarmbellen wel rinkelen", zegt Sluysmans. "Als je heel zorgvuldig leest, zie je dat het enige concrete dat hij belooft toegang tot een appgroep is, de rest is vaag. Als 100 mensen hier intrappen heb je 2500 euro verdiend met een appgroep."
Misbruik van mensen
Marianne Quik van Stichting Bewonerscollectief Moerdijk waarschuwt online voor de e-mail. Ze wijst erop dat niemand in Moerdijk deze 'Joshua' kent, en hij geen telefoonnummer, website, Kvk-nummer of contactadres in zijn mail noemt. "Een klassieke scam", aldus Quik.
Wat haar vooral stoort, is het feit dat er misbruik wordt gemaakt van mensen in een lastige positie. "De timing (direct na het nieuws over het mogelijke verdwijnen van het dorp) en het inspelen op angst ('mogelijke gevolgen', 'onzekerheden', 'we moeten samen sterk staan') is typisch voor scams die sociale onrust benutten."
Tuchtrecht
Hoogleraar Sluysmans heeft nog wel een tip voor mensen die twijfelen aan de legitimiteit van dit soort berichten. "Vraag dit soort mensen eens of ze onderworpen zijn aan het tuchtrecht." Oftewel: kunnen ze worden bestraft als ze hun beroep niet goed uitoefenen?
"Je kunt vragen of ze zijn aangesloten bij NVM Makelaars, of de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters. Advocaten vallen ook altijd onder het tuchtrecht. Dan heb je een extra waarborg dat je niet met een beuner te maken hebt."
Omroep Brabant heeft 'Joshua' benaderd, maar hij heeft niet op onze vragen gereageerd.
Hier lees je alle verhalen over het verdwijnen van het dorp Moerdijk.