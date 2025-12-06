Moerdijkers krijgen mail met 'aanbod voor hulp': 'Duidelijk een scam'

'Beste inwoner van Moerdijk', zo begint de e-mail die meerdere Moerdijkers onlangs in hun mailbox aantroffen. Ene 'Joshua' biedt ze juridische ondersteuning aan, tegen een eenmalige bijdrage van 24,95 euro. Maar, niemand in Moerdijk kent Joshua, en zijn e-mail roept meerdere vragen op: "Dit is nog extremer dan ik al gewend ben."

Nu het verdwijnen van het dorp Moerdijk dichterbij is dan ooit, blijken ook dubieuze partijen zich in de kwestie te mengen. Omroep Brabant zag de mail waar het hier om gaat in, sprak een expert over waarom het niet in de haak is, en wat je er tegen kunt doen.

'Eenmalig en klaar'

De beloftes in de mail zijn duidelijk. Er wordt juridische ondersteuning en toegang tot een besloten WhatsApp-groep beloofd. Ook schermt Joshua (geen achternaam) met 'groepskorting' bij toekomstige juridische processen. Dat laatste kan de aanbieder nog niet helemaal hard maken, even verderop lezen we dat er nog offertes opgevraagd moeten worden bij 'gespecialiseerde advocaten', met als doel 'collectieve tarieven te krijgen'.

De bijdrage die daarvoor betaald moet worden is 24,95 euro. 'Geen abonnement. Geen vaste kosten. Eénmalig en klaar', aldus Joshua. Dat geld is nodig voor het beheren van de groepsapp, het onderhouden van communicatie, het opzetten van een juridisch traject en 'organisatorische kosten'.

'2.500 euro met een appgroep'

Hoogleraar onteigeningsrecht Jacques Sluysmans van de Radboud Universiteit weet genoeg. "Dit is nog extremer dan ik gewend ben. Het lijkt me duidelijk een scam.' Sluysmans geeft aan wel vaker dubieuze partijen te zien bij onteigenings- en letselschadezaken, want 'daar valt geld te halen', maar deze mail slaat alles.