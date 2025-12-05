Vrouw heeft na jaren nog dagelijks last van verkrachtingen, cel geëist
Een vrouw uit Oss zegt tijdens haar relatie meermalen te zijn verkracht door haar vriend. Ze deed aangifte bij de politie en vrijdag eiste justitie anderhalf jaar cel tegen de man. Maar of deze Mari van L. (60) uit Oss die straf ook krijgt, is nog maar de vraag. De vermeende verkrachtingen vonden namelijk plaats in de jaren negentig en zijn nu dus nog heel moeilijk te bewijzen.
De emoties in de rechtbank in Den Bosch waren er vrijdagmorgen niet minder om. De vrouw wilde pas de rechtszaal in als Mari al op zijn stoel zat, want zij wilde hem niet aankijken. Ze werd regelmatig emotioneel en liep zelfs een keer boos weg, terwijl ze ‘vuile leugenaar’ riep.
Ze reageerde op de ontkenning van haar ex, Mari van L. Die vertelde dat hij tot 2000 tien, elf jaar lang een fijne relatie met haar had en eigenlijk nooit meer van iemand gehouden heeft dan van haar. Van gedwongen seks was echt geen sprake. Handboeien, gedwongen voorwerpen inbrengen, mishandelingen, gedwongen seks? Klopte ook allemaal niet.
Veel verder konden de exen dus niet uit elkaar staan en dat na tientallen jaren. De vrouw vertelde heel emotioneel in haar spreekrecht dat haar leven door Mari is verwoest. “Elke dag voel ik nog de gevolgen”, vertelde ze met woedende stem. “Ik was pas 17 toen ik bij jou kwam. Jij hebt mijn vertrouwen misbruikt. Je hebt me misbruikt en mishandeld, keer op keer.”
Mari van L. haalde eigenlijk een beetje zijn schouders op over die aantijgingen. Wel werd hij regelmatig emotioneel als hij terugdacht aan die mooie relatie, zoals hij die omschreef. “Maar het dossier klopt gewoonweg niet”, hield hij vol. “Seks en geweld gaan niet samen. Ik herken mezelf daar niet in”, zei hij tijdens de zitting.
Maar dat kwam wel vreemd over, omdat Mari in 2022 tot acht jaar cel is veroordeeld voor ontucht met zijn stiefkinderen. Ook toen ontkende hij in alle toonaarden dat hij seksuele handelingen had verricht bij de twee dochters en dat hij zijn stiefzoontje tot seks dwong met zijn oudere zusjes. ‘De verdachte manipuleerde de zeer kwetsbare slachtoffers en maakte ze bang. Daardoor kon het misbruik jarenlang doorgaan, schreef de rechtbank in 2022 over de gebeurtenissen in de relatie die hij vanaf 2004 had.
En door die ontuchtzaak komen de verkrachtingen en mishandelingen in de nieuwe zaak wel in een ander daglicht te staan. Maar of dat juridisch telt, is maar de vraag. De officier van justitie zag veel steunbewijs in verklaringen van mensen uit die tijd, die vertelden dat de vrouw inderdaad gedwongen werd tot seks of spelen met een dildo en ‘vaak bulten en blauwe plekken had’. Ook is er een flinke lijst uit die tijd met behandelingen bij de huisarts.
“Als ik nee zei, dan moest het toch gebeuren,” zei de vrouw over de seks met Mari. Ze vertelde over angst voor klappen, over geweld, over seksuele dwang en het gebruik van voorwerpen. Maar Van L. ontkende dat fel: “Nooit. Waar zou ik handboeien aan vastmaken? Daar ben ik geen voorstander van.”
En zo ging het welles-nietes de hele zitting door. Tussen beide exen, maar vooral ook door de officier van justitie en de advocaat van Mari. Volgens de officier heeft Mari zijn vriendin in de jaren negentig meermalen verkracht, ‘onder bedreiging van geweld’. Dat het dossier 25 jaar oud is, maakt het volgens de officier niet minder geloofwaardig. “Zedenzaken lopen zelden over van bewijs, maar hier is voldoende steunbewijs”, meende ze. De mishandelingen zijn inmiddels verjaard, maar de verkrachtingen niet.”
Volgens de advocaat moet Mari worden vrijgesproken. “Hij ontkent en er zijn geen onafhankelijke getuigen”, vond hij en wees er ook nog op dat er behoedzaam moet worden gekeken naar ‘verklaringen van 25 tot 30 jaar oud’.
Mari bleef ondertussen maar uitweiden over allerlei zaken en de rechter moest hem dan ook regelmatig onderbreken. Hij blijkt geen makkelijk leven te hebben in de cel. Door zijn veroordeling voor ontucht belandde hij regelmatig in opstootjes en hij mist al meerdere tanden door vechtpartijen. Inmiddels is hij al negen keer overgeplaatst, vertelde hij.
En dat leven in de cel zou dus langer kunnen worden door een nieuwe straf. Als hij wordt veroordeeld tot anderhalf jaar cel voor verkrachting, dan komt deze bovenop zijn celstraf van acht jaar, die hij nu uitzit.
De uitspraak in deze zaak is op 19 december.
