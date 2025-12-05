Vrouw heeft na jaren nog dagelijks last van verkrachtingen, cel geëist

Een vrouw uit Oss zegt tijdens haar relatie meermalen te zijn verkracht door haar vriend. Ze deed aangifte bij de politie en vrijdag eiste justitie anderhalf jaar cel tegen de man. Maar of deze Mari van L. (60) uit Oss die straf ook krijgt, is nog maar de vraag. De vermeende verkrachtingen vonden namelijk plaats in de jaren negentig en zijn nu dus nog heel moeilijk te bewijzen.

De emoties in de rechtbank in Den Bosch waren er vrijdagmorgen niet minder om. De vrouw wilde pas de rechtszaal in als Mari al op zijn stoel zat, want zij wilde hem niet aankijken. Ze werd regelmatig emotioneel en liep zelfs een keer boos weg, terwijl ze ‘vuile leugenaar’ riep.

Ze reageerde op de ontkenning van haar ex, Mari van L. Die vertelde dat hij tot 2000 tien, elf jaar lang een fijne relatie met haar had en eigenlijk nooit meer van iemand gehouden heeft dan van haar. Van gedwongen seks was echt geen sprake. Handboeien, gedwongen voorwerpen inbrengen, mishandelingen, gedwongen seks? Klopte ook allemaal niet.

Veel verder konden de exen dus niet uit elkaar staan en dat na tientallen jaren. De vrouw vertelde heel emotioneel in haar spreekrecht dat haar leven door Mari is verwoest. “Elke dag voel ik nog de gevolgen”, vertelde ze met woedende stem. “Ik was pas 17 toen ik bij jou kwam. Jij hebt mijn vertrouwen misbruikt. Je hebt me misbruikt en mishandeld, keer op keer.”

Mari van L. haalde eigenlijk een beetje zijn schouders op over die aantijgingen. Wel werd hij regelmatig emotioneel als hij terugdacht aan die mooie relatie, zoals hij die omschreef. “Maar het dossier klopt gewoonweg niet”, hield hij vol. “Seks en geweld gaan niet samen. Ik herken mezelf daar niet in”, zei hij tijdens de zitting.

Maar dat kwam wel vreemd over, omdat Mari in 2022 tot acht jaar cel is veroordeeld voor ontucht met zijn stiefkinderen. Ook toen ontkende hij in alle toonaarden dat hij seksuele handelingen had verricht bij de twee dochters en dat hij zijn stiefzoontje tot seks dwong met zijn oudere zusjes. ‘De verdachte manipuleerde de zeer kwetsbare slachtoffers en maakte ze bang. Daardoor kon het misbruik jarenlang doorgaan, schreef de rechtbank in 2022 over de gebeurtenissen in de relatie die hij vanaf 2004 had.