Drie kinderen jarenlang misbruikt: acht jaar cel voor stiefvader

Een 57-jarige man uit Oss krijgt acht jaar cel voor het jarenlang seksueel misbruiken van zijn twee stiefdochters en zijn stiefzoon. Hij moet van de rechtbank in Den Bosch de slachtoffers ook schadevergoedingen betalen van in totaal ruim 55.000 euro en mag 5 jaar lang op geen enkele wijze contact met ze zoeken. Justitie had twaalf jaar cel tegen de man geëist.

De Ossenaar woonde tussen 2004 en 2011 samen met de moeder van de kinderen in Oss. Ook nadat zij uit elkaar gingen, bleef hij een soort stiefvader. De vrouw en haar kinderen kampen met persoonlijke problemen en geestelijke beperkingen en leunden op de verdachte. Politieverhoren

In juli vorig jaar vertelde één van de dochters aan medewerkers van het meldpunt voor kindermisbruik Veilig Thuis dat zij jarenlang was misbruikt door haar stiefvader. De politie verhoorde de kinderen en die vertelden welke seksuele handelingen ze bij hun stiefvader en elkaar moesten uitvoeren. De stiefvader ontkende alles. Volgens hem warden de kinderen opgestookt door hun opa en oma om zo een wig te drijven tussen de relatie van hem en de vrouw. De rechtbank vindt de verklaringen van de kinderen wel degelijk betrouwbaar. De jongen vertelde bijvoorbeeld dat hij diverse keren heeft gezien dat zijn stiefvader seksueel misbruik maakte van zijn zussen. Daarnaast vertelden zij allemaal gedetailleerd en consistent over seksuele handelingen die zij in opdracht van de man bij elkaar hebben verricht. Seks met zijn vrienden

Volgens de officier van justitie maakte de verdachte zich ook schuldig aan andere zedendelicten. Hij zou één van zijn dochters hebben gedwongen om seks te hebben met twee van zijn vrienden. Maar volgens de rechtbank is alleen de verklaring hierover van het slachtoffer te weinig bewijs. Bij het bepalen van de straf hield de rechtbank er rekening mee dat de kinderen afhankelijk waren van de Ossenaar. Ook hun moeder was zeer kwetsbaar en afhankelijk van de man. Zij was niet in staat om het misbruik te herkennen of daarop in te grijpen. De verdachte dwong zijn stiefdochters tot het verrichten van seksuele handelingen en wekte daarbij de indruk dat dit normaal is en bij het leven hoort. Daarbij komt dat hij zijn stiefzoon ertoe heeft verleid dat hij seks had met zijn zussen. De verdachte manipuleerde de zeer kwetsbare slachtoffers en maakte ze bang. Daardoor kon het misbruik jarenlang doorgaan, zegt de rechtbank.