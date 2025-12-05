Gijzelnemer Corné H. gedroeg zich al eerder agressief in gevangenis Vught
Corné H., die volgens meerdere bronnen vrijdag mensen gijzelde in de gevangenis in Vught, heeft zich daar al eerder misdragen. Vorig jaar is hij in de boeien geslagen toen hij zich agressief gedroeg. Dat vertelde een officier van justitie destijds tijdens een zitting over een gijzeling in Ede, waarvoor hij is veroordeeld.
Corné H. zou vrijdagavond meerdere medewerkers van de gevangenis in Vught hebben gegijzeld. Zaterdagochtend 30 maart 2024 deed hij dat ook in Ede. Hij gijzelde toen vier jonge cafémedewerkers.
H. was toen bewapend met messen en dreigde de straat op te blazen. Uiteindelijk gaf hij zich over aan de politie.
9 maanden cel en tbs
Zeker 125 woningen werden ontruimd en het centrum van Ede was urenlang afgesloten. H. kreeg hiervoor negen maanden cel en tbs opgelegd.
Ook moest H. vier slachtoffers in Ede een schadevergoeding betalen van zo'n 5000 euro en het café zo'n 1200 euro voor het inhuren van extra beveiliging. Daarnaast is een maatregel opgelegd waarmee hij onder toezicht blijft staan na afloop van zijn behandeling.
'Incident'
H. belandde vervolgens in de Penitentiaire Inrichting in Vught. In september 2024 gedroeg hij zich daar agressief en moest hij in de boeien worden geslagen. Zo heeft enige tijd in zijn cel gezeten.
Volgens zijn advocaat Petra Breukink werd er destijds veel gewisseld met de medicatie die haar cliënt H. kreeg. Dat zou niet bevorderlijk zijn voor zijn geestestoestand, vertelde ze tijdens een zitting op 1 oktober 2024.
'Schreeuw om hulp'
Uit gesprekken met een psycholoog en psychiater bleek dat de actie van H. in Ede een schreeuw om hulp was. H. werkte wel mee aan onderzoeken door onder meer een neuroloog en neuropsycholoog.
Volgens zijn raadsvrouw wilde H. vooral duidelijkheid over 'wat er speelt in zijn hoofd'.
Hier lees je alle verhalen over de gijzeling in de PI in Vught.