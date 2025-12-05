Gijzelnemer Corné H. gedroeg zich al eerder agressief in gevangenis Vught

Corné H., die volgens meerdere bronnen vrijdag mensen gijzelde in de gevangenis in Vught, heeft zich daar al eerder misdragen. Vorig jaar is hij in de boeien geslagen toen hij zich agressief gedroeg. Dat vertelde een officier van justitie destijds tijdens een zitting over een gijzeling in Ede, waarvoor hij is veroordeeld.

Corné H. zou vrijdagavond meerdere medewerkers van de gevangenis in Vught hebben gegijzeld. Zaterdagochtend 30 maart 2024 deed hij dat ook in Ede. Hij gijzelde toen vier jonge cafémedewerkers. H. was toen bewapend met messen en dreigde de straat op te blazen. Uiteindelijk gaf hij zich over aan de politie. 9 maanden cel en tbs

Zeker 125 woningen werden ontruimd en het centrum van Ede was urenlang afgesloten. H. kreeg hiervoor negen maanden cel en tbs opgelegd.