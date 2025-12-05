Vrijwilligster en bouwvakkers uren vast om gijzeling: 'Moesten een keet in'

Het waren vrijdagmiddag spannende uren voor honderden gedetineerden en medewerkers van de gevangenis in Vught, maar ook voor tientallen bouwvakkers en minstens één vrijwilligster. Door de gijzeling in het complex, zaten ook zij urenlang vast.

"Ik had een pieper en die ging de hele middag al tekeer", zegt de vrijwilligster, die niet met naam genoemd wil worden. "Dan weet je: er is ergens iets aan de hand."

Een 80-jarige vrijwilligster uit Den Bosch van het Humanistisch Verbond mocht uren niet naar huis om de gijzeling in Vught . Halverwege de middag werden daar drie medewerkers tegen hun wil vastgehouden door een van de gedetineerden in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC). Volgens bronnen is Corné H. de dader. Hij is veroordeeld voor een gijzeling in Ede in maart 2024.

Zij zat op een andere afdeling dan waar de gijzeling was, maar moest binnen blijven. "Je mag niet bellen, je mag niks doen."

Geen telefoons

Ook tientallen bouwvakkers die achter de poorten met een bouwproject bezig zijn, mochten niet weg. Zij moesten tijdens de gijzeling een keet in en daar blijven zitten tot het voorbij was.

Bij werkzaamheden op het terrein van de gevangenis mag niemand een telefoon bij zich hebben. Ook de bouwvakkers wisten in eerste instantie niet wat er gaande was. Via een autoradio konden ze later het nieuws volgen.

De gijzeling was heftig, ook voor gevangenen zelf. "Er zit hier iemand al twintig jaar vast en die heeft het nog nooit zo meegemaakt, dus dat was wel echt iets bijzonders", zegt de vrijwilligster. Ondanks dat ze niet precies wist wat er aan de hand was, bleef ze positief. "Je probeert het toch een beetje gezellig houden. Ik ben niet bang geweest."

Hier lees je alle verhalen over de gijzeling in de PI in Vught.