Klimaatactivisten bezetten ING-kantoor in Eindhoven

Klimaatactivisten hebben zaterdagmiddag een kantoor van ING in Eindhoven bezet. Een aantal demonstranten had zichzelf vastgeketend. De politie en brandweer hebben ze losgeknipt en buitengezet. Er is niemand aangehouden.

De actievoerders begonnen om met een demonstratie door het centrum. Die eindigde bij het ING-kantoor aan de Nieuwstraat. Met deze bezetting vragen deze aanhangers van Extinction Rebellion aandacht voor klimaatverandering, genocide en mensenrechtenschending.

In en buiten het kantoor hadden de activisten zich aan elkaar vastgeketend met buizen en kettingen.

Protest

Volgens de actievoerder draagt ING bij aan 'klimaatverandering door de investeringen die ze doen in vervuilende bedrijven'. Deze bedrijven schenden volgens de actievoerder ook de mensenrechten door de slechte werkomstandigheden. Daarnaast zou ING 'investeren in het Israëlische leger dat genocide pleegt in Gaza'.