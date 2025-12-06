Marrit Steenbergen verbrijzelt twee EK-records en haalt vijfde gouden plak

Marrit Steenbergen zwemt de sterren van de hemel en pakte zaterdagavond de Europese titel op zowel de 200 meter wisselslag als de 100 meter vrije slag. Met maar liefst twee nieuwe records was ze de concurrentie ruimschoots te snel af. Met deze overwinningen brengt ze haar totaal op de vierde en vijfde gouden plak van dit EK kortebaan in Polen.

Steenbergen is bezig aan een zeer succesvol EK kortebaan. De 25-jarige Geldropse pakte afgelopen donderdag goud op de 200 meter vrije slag en eerder op die dag goud op de 100 meter wisselslag. Bij de wisselslag liep de zwemster al na twee banen uit met een grote voorsprong.

Record

Beide races zwom ze naar een Europees record. Bij de wisselslag verbrak ze daarmee het tien jaar oude Europees record, ook het wereldrecord van de Amerikaanse Kate Douglass leek bij de wisselslag in zicht, maar dat bleek nét te ambitieus.