Marrit Steenbergen verbrijzelt twee EK-records en haalt vijfde gouden plak
Marrit Steenbergen zwemt de sterren van de hemel en pakte zaterdagavond de Europese titel op zowel de 200 meter wisselslag als de 100 meter vrije slag. Met maar liefst twee nieuwe records was ze de concurrentie ruimschoots te snel af. Met deze overwinningen brengt ze haar totaal op de vierde en vijfde gouden plak van dit EK kortebaan in Polen.
Steenbergen is bezig aan een zeer succesvol EK kortebaan. De 25-jarige Geldropse pakte afgelopen donderdag goud op de 200 meter vrije slag en eerder op die dag goud op de 100 meter wisselslag. Bij de wisselslag liep de zwemster al na twee banen uit met een grote voorsprong.
Record
Beide races zwom ze naar een Europees record. Bij de wisselslag verbrak ze daarmee het tien jaar oude Europees record, ook het wereldrecord van de Amerikaanse Kate Douglass leek bij de wisselslag in zicht, maar dat bleek nét te ambitieus.
Eerder dit toernooi won ze al goud in de estafetteploeg op de 50 meter vrije slag. De medailleceremonie voor de twee afstanden moest natuurlijk goed afgesloten worden.
Nadat Steenbergen de hoogste plek op het podium had ingenomen, werd geheel passend het nummer Ik Ga Zwemmen van Mart Hoogkamer ingestart.
Tweede record van de avond
Nog maar net van het podium af mag Steenbergen zich alweer opmaken voor de 100 meter vrije slag: de vijfde gouden medaille lonkt.
Hoewel Steenbergen in de eerste baan nog wat achterblijft, weet ze al snel de koppositie terug te pakken op haar favoriete onderdeel. Uiteindelijk sleept ze op de 100 meter opnieuw een Europees record én de gouden medaille binnen.
Eerdere medailles
Tijdens dit EK veroverde ze al brons op de 4x50 meter vrije slag gemengd en zilver op de 4x50 meter wisselslag gemengd.