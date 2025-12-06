Marrit Steenbergen wint EK-titel met recordrace: vijfde gouden plak lonkt

Marrit Steenbergen zwemt de sterren van de hemel en pakte zaterdagavond de Europese titel op de 200 meter wisselslag. Met een nieuw Europees record van 2.01,83 was ze veel te sterk voor de concurrentie. Het is al haar vierde gouden plak dit EK kortebaan in Polen.

Steenbergen is bezig aan een zeer succesvol EK kortebaan . De 25-jarige Geldropse pakte afgelopen donderdag goud op de 200 meter vrije slag en eerder op die dag goud op de 100 meter wisselslag. Bij de wisselslag liep de zwemster al na twee banen uit met een grote voorsprong.

Beide races zwom ze naar een Europees record. Bij de wisselslag verbrak ze daarmee het tien jaar oude Europees record, ook het wereldrecord van de Amerikaanse Kate Douglass leek bij de wisselslag in zicht, maar dat bleek nét te ambitieus.

Eerder dit toernooi won ze al goud in de estafetteploeg op de 50 meter vrije slag.

Eerdere medailles

Tijdens dit EK veroverde ze ook al brons op de 4x50 meter vrije slag gemengd en zilver op de 4x50 meter wisselslag gemengd.

Later vandaag krijgt Steenbergen de kans om haar vijfde gouden medaille in de wacht te slepen als de 100 meter vrije slag wordt gezwommen. Een van haar favoriete onderdelen.