Marco en maten hebben (vergeefs) samengeknepen billen voor Max Verstappen

In de warmgestookte mancave van Marco Kleij uit Nuenen is de spanning zondagmiddag om te snijden. Met samengeknepen billetjes staren acht vrienden daar naar het grote scherm waarop de bloedstollende Grand Prix te zien is. In de race om de wereldtitel spant het tussen coureurs Max Verstappen, Lando Norris en Oscar Piastri. "Ik heb mijn racesokken aangetrokken, die brengen hopelijk een beetje geluk!", glunderde Marco vooraf.

Aan de mancave van Marco heeft het niet gelegen. Het bier staat koud, de snacks staan klaar en ook de champagne ligt klaar in de koelkast om ten volle van de race te genieten. De spanning is voelbaar in de mannenbunker, maar tegelijkertijd zit de sfeer er ook goed in en wordt er flink gebulderd van het lachen. "Het is op en top spannend vandaag. De start is vandaag al heel belangrijk voor Max en we hopen dat Norris er snel uit ligt. Maar we zullen zien", vertelt Marco.

Geluksritueel Op de vraag of de mannen ook nog een geluksritueeltje hebben, schuift Marco trots zijn slippers uit om zijn racesokken te laten zien: "Hopelijk brengen deze een beetje geluk! Maar nu moeten we even stoppen met praten want de race gaat beginnen."

Na een goede start van Verstappen is er weer wat ruimte om te praten. "Ik schat de kans altijd 50/50 op een overwinning. Maar we verwachten wel veel van Verstappen, hij heeft veel in zijn mars."

Het is niet het eerste jaar dat de mannen de Grand Prix op groot scherm kijken in de bunker: "In 2021 zagen we hier hoe Max op legendarische wijze wereldkampioen werd en vloog de champagne in het rond. Dat was echt geweldig."

Ook druk in café in Den Bosch

Ook in Den Bosch is met spanning naar de wedstrijd gekeken. In Stadscafé de Basiliek hebben tientallen gasten zich verzameld om samen de resttijd te kijken “ik ben er al de hele dag mee bezig”, zegt Antoine Koolen. “Ik weet zeker dat Max de race gaat winnen, maar of hij ook het kampioenschap wint? Het wordt heel spannend.”