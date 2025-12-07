Gevechtsvliegtuigen vanaf Volkel kwamen in actie vanwege een drone

De twee gevechtsvliegtuigen die zondag opstegen vanaf vliegbasis Volkel na een Quick Reaction Alert deden dat omdat er een drone was gesignaleerd. Dat laat het Ministerie van Defensie weten.

Het object vloog op een hoogte in het Nederlands luchtruim waar identificatie en communicatie met de verkeersleiding verplicht is, maar maakte zich niet kenbaar door bijvoorbeeld radioverkeer of een transponder. Om wat voor soort drone het ging wil het ministerie niet vertellen. Wie de drone bestuurde kan de woordvoerder van het ministerie ook niet vertellen.