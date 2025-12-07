Gijzeling in gevangenis Vught, zo gaan onderhandelaren en de DSI te werk

Politieagenten en de Dienst Speciale Interventies (DSI) rukt vrijdag massaal uit voor een gijzeling in de gevangenis in Vught. Drie medewerkers werden gegijzeld door Corné H., die eerder in café Petticoat in Ede jong barpersoneel vasthield. Ook een politieonderhandelaar kwam ter plaatse. Maar wat doet zo'n onderhandelaar? En hoe werkt de DSI?

Vrijdagmiddag is er groot alarm in de gevangenis in Vught. Op de speciale psychiatrische afdeling, het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC), verblijven gedetineerden die extra zorg nodig hebben vanwege psychische problemen. Binnen blijkt gevangene Corné H. medewerkers te gijzelen. Wie is de gijzelaar?

H. kwam eerder landelijk in het nieuws toen hij op 30 maart 2024 barpersoneel van café Petticoat in Ede urenlang vasthield. Gewapend met twee messen en bewerend dat hij explosieven bij zich had, hield hij het personeel gegijzeld tot een onderhandelaar de situatie uiteindelijk uren later pas wist te de-escaleren.

Lees ook Gijzelnemer Corné H. gedroeg zich al eerder agressief in gevangenis Vught

Rond de Vughtse gevangenis verzamelt zich ondertussen de politie, aangevuld met agenten van de Dienst Speciale Interventies (DSI). Als het in Nederland écht gevaarlijk wordt, is dit het team dat wordt ingeschakeld.

Wat doet de DSI?

De DSI wordt ingezet bij vuurwapengevaarlijke arrestaties, gijzelingen en dreigingen met een terroristisch motief. Het team duikt zelden in de openbaarheid en opereert vaak ’s nachts bij geplande aanhoudingen. De dienst werd in 2006 opgericht om sneller te kunnen reageren op ernstige incidenten. Onder de DSI vallen ook de Aanhoudings- en Ondersteuningsteams (AOT), die worden ingezet bij zware arrestaties zonder terroristisch karakter. Agenten binnen deze teams ondergaan een intensieve opleiding en zijn getraind om snel en veilig in te grijpen. Hoe werkt een onderhandelaar?

Ook een onderhandelaar gaat de gevangenis binnen, richting unit 3, achter op het terrein. In deze unit verblijven patiënten met psychoses, zelfmoordneigingen of andere ernstige psychiatrische problemen. “Het is zeker spannend,” vertelde politieonderhandelaar Heidi Nieboer eerder aan Omroep Brabant. “Als het niet spannend zou zijn, ben je niet volledig geconcentreerd.”

Onderhandelaars worden vooral ingezet bij crisissituaties waarbij iemand in psychische nood verkeert, maar ook bij gijzelingen spelen ze een cruciale rol.

De politie en onderhandelaars in Eindhoven. Foto: SQ Vision Mediaprodukties