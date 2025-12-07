Gijzeling in gevangenis Vught, zo gaan onderhandelaren en de DSI te werk
Politieagenten en de Dienst Speciale Interventies (DSI) rukt vrijdag massaal uit voor een gijzeling in de gevangenis in Vught. Drie medewerkers werden gegijzeld door Corné H., die eerder in café Petticoat in Ede jong barpersoneel vasthield. Ook een politieonderhandelaar kwam ter plaatse. Maar wat doet zo'n onderhandelaar? En hoe werkt de DSI?
Vrijdagmiddag is er groot alarm in de gevangenis in Vught. Op de speciale psychiatrische afdeling, het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC), verblijven gedetineerden die extra zorg nodig hebben vanwege psychische problemen. Binnen blijkt gevangene Corné H. medewerkers te gijzelen.
Wie is de gijzelaar?
H. kwam eerder landelijk in het nieuws toen hij op 30 maart 2024 barpersoneel van café Petticoat in Ede urenlang vasthield. Gewapend met twee messen en bewerend dat hij explosieven bij zich had, hield hij het personeel gegijzeld tot een onderhandelaar de situatie uiteindelijk uren later pas wist te de-escaleren.
Rond de Vughtse gevangenis verzamelt zich ondertussen de politie, aangevuld met agenten van de Dienst Speciale Interventies (DSI). Als het in Nederland écht gevaarlijk wordt, is dit het team dat wordt ingeschakeld.
Wat doet de DSI?
De DSI wordt ingezet bij vuurwapengevaarlijke arrestaties, gijzelingen en dreigingen met een terroristisch motief. Het team duikt zelden in de openbaarheid en opereert vaak ’s nachts bij geplande aanhoudingen.
De dienst werd in 2006 opgericht om sneller te kunnen reageren op ernstige incidenten. Onder de DSI vallen ook de Aanhoudings- en Ondersteuningsteams (AOT), die worden ingezet bij zware arrestaties zonder terroristisch karakter. Agenten binnen deze teams ondergaan een intensieve opleiding en zijn getraind om snel en veilig in te grijpen.
Hoe werkt een onderhandelaar?
Ook een onderhandelaar gaat de gevangenis binnen, richting unit 3, achter op het terrein. In deze unit verblijven patiënten met psychoses, zelfmoordneigingen of andere ernstige psychiatrische problemen.
“Het is zeker spannend,” vertelde politieonderhandelaar Heidi Nieboer eerder aan Omroep Brabant. “Als het niet spannend zou zijn, ben je niet volledig geconcentreerd.”
Onderhandelaars worden vooral ingezet bij crisissituaties waarbij iemand in psychische nood verkeert, maar ook bij gijzelingen spelen ze een cruciale rol.
Wat is belangrijk bij zo'n onderhandeling?
Volgens Nieboer draait alles om contact maken. Een onderhandelaar werkt nooit alleen: één voert het gesprek, twee collega’s ondersteunen vanuit de achtergrond. "Dat is altijd spannend. Want krijg je je voldoende grip op iemand, zodat die het daadwerkelijk niet gaat doen."
Het aantal inzetten groeit snel. In 2023 werden politieonderhandelaars maar liefst 1200 keer opgeroepen, twee keer zoveel als in 2017.
Het uiteindelijke doel blijft altijd hetzelfde: iedereen veilig uit de situatie krijgen. Wat iemand nodig heeft, verschilt per incident, maar de onderhandelaar zorgt dat de-escalatie centraal staat. "Er ligt meestal iets onder. Voor onderhandelaars is het de uitdaging om daar achter te komen."