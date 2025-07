Uitzonderlijke dreiging Roosendaal, dit doet de DSI als het écht menens is

Als het in ons land écht gevaarlijk wordt, komt de Dienst Speciale Interventies (DSI) in actie. Het landelijke team wordt vooral ingezet bij arrestaties van mogelijk vuurwapengevaarlijke verdachten, een gijzeling of terroristische dreigingen. En ook donderdag in Roosendaal, toen een man na een langdurige omsingeling uit zijn huis werd gehaald.

De dreiging was zo uitzonderlijk hoog dat een zwaarbewapend politieteam van de DSI werd opgetrommeld. Ook werd een robothond ingezet. De Roosendaalse wijk werd volledig afgezet en bewoners van de Kardinaal van Rossumstraat moesten noodgedwongen hun huis uit. De eerste meldingen van een man die 'zorgwekkend gedrag' zou vertonen, kwamen rond twee uur 's middags binnen. Daarop gingen onder meer een arrestatieteam van de politie en het Team Explosieven Veiligheid naar de omgeving van het huis. De Veiligheidsregio, die de situatie in Roosendaal coördineerde, hield lange tijd de lippen stijf op elkaar over wat er zich precies afspeelde in het huis. Geplande arrestaties, diep in de nacht

De DSI zie je niet zomaar. Vaak gaat het hierbij om geplande arrestaties die meestal diep in de nacht worden uitgevoerd. En ook als iemand een gevaar voor zichzelf of zijn of haar omgeving is, zoals in Roosendaal het geval leek te zijn. Of bij mensen bij wie sprake is van verward gedrag.

Leden van de DSI voor het huis in Roosendaal. Foto: Christian Traets / Persbureau Heitink

De DSI werd oorspronkelijk opgericht in 2006 om sneller en beter in actie te komen bij arrestaties met een terroristisch oogmerk. Maar er zijn meerdere soorten teams die onder de noemer DSI vallen, waaronder de Aanhoudings- en Ondersteuningsteams (AOT). Deze worden ingezet bij zaken waarbij er geen terroristisch oogmerk is. De agenten die deel uitmaken van de AOT hebben een loodzware opleiding achter de rug.

GRIP1

Rond halfvijf kwam de actie rondom de Kardinaal van Rossemstraat in een stroomversnelling. De gehele wijk waar de straat in ligt, werd afgesloten. Het gas van de huizen in de straat werd afgesloten en de hulpdiensten schaalden op naar GRIP1. Dit wordt gedaan als er sprake is van een crisissituatie waarbij het belangrijk is dat hulpdiensten met elkaar kunnen overleggen. Zo werd er in Roosendaal op de Doctor Schaepmanlaan een unit neergezet waar de hulpdiensten kunnen overleggen. Dit wordt ook wel een Commando Plaats Incident genoemd. Vertegenwoordigers van de verschillende hulpdiensten stemmen dan af hoe de situatie aangepakt gaat worden. Ook bij grote branden wordt vaak opgeschaald naar GRIP 1. Robothond

Ook het Team Explosieven Veiligheid werd opgetrommeld voor de 'zorgwekkende situatie' in Roosendaal. Dat team komt normaal in actie als er sprake is van explosieven of verdachte zaken die daar op lijken. Ook een speciale robothond moest eraan te pas komen.

De robothond tijdens een eerdere actie bij een drugslab(Archieffoto: Tom van der Put/SQ Vision).