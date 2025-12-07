NAC rommelig ten onder tegen Sparta, club verder in de problemen

NAC heeft niet weten te stunten tegen Sparta Rotterdam en zakt verder in de problemen. De Bredanaren verloren met 0 -1 tegen de Rotterdammers. In een wedstrijd vol kansen lukte het ze niet om het tij te keren tegen een oppermachtige Drommel in het doel van Sparta.

Paula krijgt even later een tweede mogelijkheid, maar ook die kans gaat verloren. In Rotterdam weten de Bredanaars vooralsnog geen indruk te maken.

Kansen Daarna lijkt het tij even te keren. NAC krijgt voor het eerst kansen. Eerst waagt Raul Paula een schot, dat door de Spartakeeper knap wordt geklemd.

Ook daarna krijgt Sparta snel weer een kans. Maar dan is daar Kemper, die een doelpunt op het nippertje weet te voorkomen. Sparta komt deze wedstrijd vliegend uit de startblokken. Tot drie keer toe krijgt Oufkir de mogelijkheid om te scoren, maar ook de derde poging levert niets op.

NAC staat vanaf de aftrap meteen onder druk van de Rotterdammers. De Bredanaars krijgen vrijwel direct hun eerste schot op doel te verwerken. Ayoub Oufkir probeert vanaf flinke afstand de kruising te raken, maar NAC heeft geluk: het schot gaat net over.

Vlak voor rust krijgt NAC alsnog het eerste tegendoelpunt te verwerken. Shunsuke Mito scoort: NAC-verdediger Valerius probeert de bal met een sliding weg te werken, maar glijdt zo langs de Japanner heen. Het is 1-0 voor Sparta.

Rommelig

En dan lijkt het van kwaad tot erger te gaan. Achterin bij NAC is het een rommeltje, en Sparta profiteert daar gretig van. Verdediger Quintero krijgt de bal tegen zijn arm, waarna die in het doel van NAC belandt.

Voor de Bredanaars is er een klein gelukje: de scheidsrechter keurt het doelpunt af wegens hands. De stand blijft staan.

Ook na rust weet NAC zich nauwelijks te herpakken. Een tweede tegentreffer van de 18-jarige Younes Jaber el Meftahi wordt nog net gepareerd door NAC-keeper Bielica.

Sparta-keeper

Dat lijkt iets bij de Bredanaars los te maken. In de tweede helft creëren ze meerdere kansen, maar de doelman van Sparta is in topvorm.

Ondertussen komt het in de havenstad met bakken uit de lucht. NAC blijft kansen afdwingen, maar niets wil erin. Ook in zes minuten extra speeltijd verandert daar weinig aan. Zelfs Van Hooijdonk en Brym slagen er niet meer in te scoren.

Sparta wint met 1-0. De Bredanaars kunnen met de staart tussen de benen Het Kasteel verlaten. NAC staat momenteel zeventiende in de Eredivisie, het is de vierde nederlaag op rij voor de club.